У Південнокитайському морі сталося дві аварії за 30 хвилин за участю авіації ВМС США

Авіаносець USS Nimitz (Фото: EPA / Yonhap)

Американські винищувач і гелікоптер, які базувались на авіаносці USS Nimitz, впали в Південнокитайське море з різницею в 30 хвилин один від одного. Про це повідомив Тихоокеанський флот ВМС США.

О 14:45 26 жовтня за місцевим часом (08:45 за київським часом) вертоліт MH-60R Sea Hawk ВМС США, який належав до складу "Battle Cats" 73 ескадрильї морських ударних вертольотів, зазнав аварії у водах Південнокитайського моря під час виконання планових операцій, злітаючи з авіаносця USS Nimitz (CVN 68).

Близько 15:15 за місцевим часом (10:15 за київським часом) винищувач F/A-18F Super Hornet, який приписаний до "Fighting Redcocks" ударної винищувальної ескадрильї (VFA) 22, впав під час виконання повсякденних операцій з авіаносця Nimitz.

За даними ВМС США, трьом членам екіпажу гелікоптера вдалося врятуватись, а двоє льотчиків винищувача – катапультувалися.

Як стверджують військові, усі п'ятеро "перебувають у безпеці та у стабільному стані". Причини двох аварій наразі розслідують.

За інформацією Politico, авіаносець повертався до свого порту приписки на військово-морській базі Кітсап (Вашингтон) після роботи на Близькому Сході у рамках реагування на напади єменських повстанців-хуситів на комерційні судна.

За даними CNN, ця модель Nimitz – один з найбільших військових кораблів у світі та найстарший авіаносець США, що є на озброєнні.