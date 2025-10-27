За 30 минут два самолета ВМС США с авианосца USS Nimitz упали в Южнокитайское море

Авианосец USS Nimitz (Фото: EPA / Yonhap)

Американские истребитель и вертолет, которые базировались на авианосце USS Nimitz, упали в Южнокитайское море с разницей в 30 минут друг от друга. Об этом сообщил Тихоокеанский флот ВМС США.

Вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США, который входил в состав "Battle Cats" 73 эскадрильи морских ударных вертолетов, потерпел крушение в водах Южнокитайского моря во время выполнения плановых операций, взлетая с авианосца USS Nimitz (CVN 68).

Истребитель F/A-18F Super Hornet, который приписан к "Fighting Redcocks" ударной истребительной эскадрильи (VFA) 22, упал во время выполнения повседневных операций с авианосца Nimitz.

По данным ВМС США, трем членам экипажа вертолета удалось спастись, а двое летчиков истребителя - катапультировались.

Как утверждают военные, все пятеро "находятся в безопасности и в стабильном состоянии". Причины двух аварий сейчас расследуются.

За информацией Politico, авианосец возвращался в свой порт приписки на военно-морской базе Китсап (Вашингтон) после работы на Ближнем Востоке в рамках реагирования на нападения йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда.

За данными CNN, эта модель Nimitz - один из крупнейших военных кораблей в мире и старейший авианосец США, находящийся на вооружении.