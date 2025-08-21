США потеряли третий истребитель F-18 Super Hornet за четыре месяца

Истребитель F/A-18E "Super Hornet" (Фото: ВМС США)

У побережья американского штата Вирджиния потерпел крушение истребитель F/A-18E Super Hornet. Это уже третий самолет этого класса, утраченный США с конца апреля, сообщает Хилл.

Авиакатастрофа произошла в среду, 20 августа, во время тренировочного полета пилота 83 эскадрильи ударных истребителей над Атлантикой.

Эскадрилья базируется на военно-морской авиабазе Оушен в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

По неизвестным причинам самолет упал в воду, пилот успел катапультироваться.

Спасательная команда нашла его через час и 20 минут после получения сигнала SOS. Пилот был доставлен в местную больницу.

Причина аварии неизвестна, ведется расследование.

Это уже третий истребитель F-18 Super Hornet, который США потеряли с конца апреля.

Предыдущие два самолёта утонули в Красном море в результате атак хуситов на авианосец "Гарри Трумэн", который в настоящее время выполняет миссию в рамках американской военной операции на Ближнем Востоке. В обоих случаях обошлось без жертв.

Super Hornet компании Boeing широко используется ВМС США с 2001 года, каждый самолет стоит около 67 миллионов долларов, согласно данным Командования военно-морских авиационных систем.