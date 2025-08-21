США потеряли третий истребитель F-18 Super Hornet за четыре месяца
У побережья американского штата Вирджиния потерпел крушение истребитель F/A-18E Super Hornet. Это уже третий самолет этого класса, утраченный США с конца апреля, сообщает Хилл.
Авиакатастрофа произошла в среду, 20 августа, во время тренировочного полета пилота 83 эскадрильи ударных истребителей над Атлантикой.
Эскадрилья базируется на военно-морской авиабазе Оушен в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.
По неизвестным причинам самолет упал в воду, пилот успел катапультироваться.
Спасательная команда нашла его через час и 20 минут после получения сигнала SOS. Пилот был доставлен в местную больницу.
Причина аварии неизвестна, ведется расследование.
Это уже третий истребитель F-18 Super Hornet, который США потеряли с конца апреля.
Предыдущие два самолёта утонули в Красном море в результате атак хуситов на авианосец "Гарри Трумэн", который в настоящее время выполняет миссию в рамках американской военной операции на Ближнем Востоке. В обоих случаях обошлось без жертв.
Super Hornet компании Boeing широко используется ВМС США с 2001 года, каждый самолет стоит около 67 миллионов долларов, согласно данным Командования военно-морских авиационных систем.
- 10 июля ВМС США попросили Конгресс выделил 1,4 миллиарда долларов на разработку истребителя F/A-XX.
Комментарии (0)