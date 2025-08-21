США втратили третій винищувач F-18 Super Hornet за чотири місяці
На узбережжі американського штату Вірджинія зазнав катастрофи винищувач F/A-18E Super Hornet. Це вже третій літак цього класу, втрачений США з кінця квітня, повідомляє The Hill.
Авіатроща сталася у середу, 20 серпня, під час тренувального польоту пілота 83 ескадрильї ударних винищувачів над Атлантикою.
Ескадрилья базується на військово-морській авіабазі Оушена у Вірджинія-Біч, штат Вірджинія
З невідомих причин літак впав у воду, пілот встиг катапультуватися.
Пошуково-рятувальна команда знайшла його за годину та 20 хвилин після отримання сигналу SOS. Пілота доправили до місцевої лікарні.
Причина аварії невідома, проводиться розслідування.
Це вже третій винищувач F-18 Super Hornet, який США втратили з кінця квітня.
Попередні два літаки потонули у Червоному морі внаслідок атак хуситів на авіаносець "Гаррі Трумен", що зараз виконує місію в межах американської військової операції на Близькому Сході. В обох випадках обійшлося без жертв.
Super Hornet компанії Boeing широко використовується США з 2001 року, кожен літак коштує близько $67 млн, за даними Командування повітряних систем ВМС.
- 10 липня ВМС США попросили у Конгресу $1,4 млрд для розробки винищувача F/A-XX.
