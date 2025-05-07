США втратили другий винищувач поспіль. Так само впав у море з авіаносця

Інцидент стався у Червоному морі за 10 днів після першої авіакатастрофи

Винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" (Фото: ВМС США)

США втратили ще один винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" з авіаносця "Гаррі Трумен", що базується у Червоному морі в межах американської військової операції на Близькому Сході. Це вже друга аварія літака з "Гаррі Трумена" за останні 10 днів. Про це повідомляє CNN із посиланням на п'ятьох співрозмовників, що обізнані у ситуації.

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Як повідомив телеканал, причини інциденту наразі невідомі, триває розслідування.

За словами двох співбесідників медіа, під час посадки літака на авіаносець стався збій гальмування, і літак упав у море.

Пілот та офіцер систем озброєння катапультувалися, їх було врятовано гелікоптером. Обидва отримали незначні травми.

Окремо чотири людини повідомили CNN, що підтримуване Іраном угруповання хуситів 6 травня "зробило постріл" у бік авіаносця. Незрозуміло, чи пов'язана ця атака з авіакатастрофою.

Зазначається, що ймовірний постріл хуситів стався за декілька годин після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню з угрупованням.

Втрата винищувача сталася через десять днів після того, як інший F/A-18 упав за борт "Трумена". Того разу причиною став ракетний удар хуситів по авіаносцю.

"Супер Хорнет" компанії Boeing широко використовується США з 2001 року, кожен літак коштує близько $67 млн, за даними Командування повітряних систем ВМС.