Винищувач США впав у море із палуби авіаносця. Ймовірно, атакували хусити
Винищувач F/A-18E "Супер Хорнет" (Фото: ВМС США)

Воєнно-морські сили США розпочали розслідування після втрати винищувача вартістю $67 млн 28 квітня під час військової операції на Близькому Сході. Американська сторона не повідомляє про причини інциденту, але єменські хусити заявили, що він став наслідком їхнього ракетного удару. 

Винищувач F/A-18E "Супер Хорнет", згідно з повідомленням американських ВМС, впав з палуби авіаносця "Гаррі Трумен" у Червоне море разом із буксиром, який його тягнув у ангар. Один моряк отримав легке поранення.

ВМС не уточнили, як саме літак упав у море, пославшись на розслідування, що триває.

Як повідомив телеканал NBC News, ввечері 28 квітня єменські хусити заявили, що їхні сили запустили кілька балістичних та крилатих ракет у напрямку "Трумена" та інших американських військових кораблів у регіоні.

"Єменські збройні сили і далі переслідуватимуть авіаносець і всі ворожі військові кораблі в Червоному та Аравійському морях, доки агресія проти Ємену не буде припинена", – процитувало заяву медіа.

Американські чиновники поки що не коментували заяви хуситів..

"Супер Хорнет" компанії Boeing широко використовується США з 2001 року, і кожен літак коштує близько $67 млн, за даними Командування повітряних систем ВМС.

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