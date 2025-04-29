Истребитель США упал в море с палубы авианосца. Вероятно, атаковали хуситы

Инцидент произошел в Красном море во время военной операции США на Ближнем Востоке

Истребитель F/A-18E "Супер Хорнет" (Фото: ВМС США)

Военно-морские силы США начали расследование после потери истребителя стоимостью $67 млн. 28 апреля во время военной операции на Ближнем Востоке. Американская сторона не сообщает о причинах инцидента, но йеменские хуситы заявили, что он стал следствием их ракетного удара. Об этом сообщает NBC News.

Истребитель F/A-18E "Супер Хорнет", согласно сообщению американских ВМС, упал с палубы авианосца "Гарри Трумэн" в Красное море вместе с буксиром, который его тащил в ангар. Один моряк получил легкое ранение.

ВМС не уточнили, как именно самолет упал в море, сославшись на продолжающееся расследование.

Как сообщил телеканал, вечером 28 апреля йеменские хуситы заявили, что их силы запустили несколько баллистических и крылатых ракет в направлении "Трумэна" и других американских военных кораблей в регионе.

"Йеменские вооруженные силы будут продолжать преследовать авианосец и все вражеские военные корабли в Красном и Аравийском морях, пока агрессия против Йемена не будет прекращена", – процитировало заявление медиа.

Американские чиновники пока не комментировали заявления хуситов.

"Супер Хорнет" компании Boeing широко используется в США с 2001 года, и каждый самолет стоит около $67 млн, по данным Командования воздушных систем ВМС.