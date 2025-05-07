CNN: США потеряли второй истребитель подряд. Также упал в море с авианосца
США потеряли еще один истребитель F/A-18E "Супер Хорнет" с базирующегося в Красном море авианосца "Гарри Трумэн" в рамках американской военной операции на Ближнем Востоке. Это уже вторая авария самолета с "Гарри Трумэна" за последние 10 дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пятерых собеседников, которые осведомлены о ситуации.
Как сообщил телеканал, причины инцидента пока неизвестны, продолжается расследование.
По словам двух собеседников медиа, при посадке самолета на авианосец произошел сбой торможения, и самолет упал в море.
Пилот и офицер систем вооружения катапультировались, они были спасены вертолетом. Оба получили незначительные травмы.
Отдельно четыре человека сообщили CNN, что поддерживаемая Ираном группировка хуситов 6 мая "выстрелила" в сторону авианосца. Непонятно, связана ли эта атака с авиакатастрофой.
Отмечается, что вероятный выстрел хуситов произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с группировкой.
Утрата истребителя произошла через десять дней после того, как другой F/A-18 упал за борт "Трумэна". В тот раз причиной стал ракетный удар хуситов по авианосцу.
"Супер Хорнет" компании Boeing широко используется в США с 2001 года, каждый самолет стоит около $67 млн, по данным Командования воздушных систем ВМС.
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