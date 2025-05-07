CNN: США потеряли второй истребитель подряд. Также упал в море с авианосца

Инцидент произошел в Красном море через 10 дней после первой авиакатастрофы

Истребитель F/A-18E "Супер Хорнет" (Фото: ВМС США)

США потеряли еще один истребитель F/A-18E "Супер Хорнет" с базирующегося в Красном море авианосца "Гарри Трумэн" в рамках американской военной операции на Ближнем Востоке. Это уже вторая авария самолета с "Гарри Трумэна" за последние 10 дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пятерых собеседников, которые осведомлены о ситуации.

Как сообщил телеканал, причины инцидента пока неизвестны, продолжается расследование.

По словам двух собеседников медиа, при посадке самолета на авианосец произошел сбой торможения, и самолет упал в море.

Пилот и офицер систем вооружения катапультировались, они были спасены вертолетом. Оба получили незначительные травмы.

Отдельно четыре человека сообщили CNN, что поддерживаемая Ираном группировка хуситов 6 мая "выстрелила" в сторону авианосца. Непонятно, связана ли эта атака с авиакатастрофой.

Отмечается, что вероятный выстрел хуситов произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с группировкой.

Утрата истребителя произошла через десять дней после того, как другой F/A-18 упал за борт "Трумэна". В тот раз причиной стал ракетный удар хуситов по авианосцу.

"Супер Хорнет" компании Boeing широко используется в США с 2001 года, каждый самолет стоит около $67 млн, по данным Командования воздушных систем ВМС.