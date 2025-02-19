Зеленський обговорив із генсеком НАТО гарантії безпеки та зустріч із Келлогом

Український лідер акцентував, що "не можна дати Путіну знову всіх обдурити"

Марк рютте та Володимир Зеленський (Архівне фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про "хорошу й змістовну розмову" з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Зеленський поділився з Рютте деталями своєї розмови з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, під час якої сторони обговорювали роль цієї країни у наданні гарантій безпеки для України.

"У цьому процесі Україна потребує широкого представництва країн: Європа, включно з Великою Британією та Туреччиною, і США", – наголосив український лідер.

Натомість генсек НАТО поінформував Зеленського про свою зустріч зі спецпосланцем президента США Кітом Келлогом: "Важливі меседжі збігаються з нашою метою досягти гарантованого миру, а не лише тимчасового припинення вогню".

Президент наголосив, що необхідна впевненість у тому, що російський диктатор Володимир Путін не повернеться з війною за кілька місяців або років.

Також Зеленський та Рютте обговорили майбутні контакти з партнерами та скоординували подальші кроки.

Український лідер акцентував, що "не можна дати Путіну знову всіх обдурити" й перед будь-якими переговорами усі партнери повинні чітко розуміти, що сильні гарантії безпеки є пріоритетом для досягнення тривалого миру.

17 лютого спецпосланець президента США мав зустріч із Рютте та представниками країн-членів Альянсу у Брюсселі: консультувався щодо спільної роботи для забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.

18 лютого Рютте заявив про готовність Європи взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки.