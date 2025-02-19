Зеленский обсудил с генсеком НАТО гарантии безопасности и встречу с Келлогом

Украинский лидер акцентировал, что "нельзя дать Путину снова всех обмануть"

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Архивное фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил о "хорошем и содержательном разговоре" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский поделился с Рютте деталями своего разговора с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсуждали роль этой страны в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

"В этом процессе Украина нуждается в широком представительстве стран: Европа, включая Великобританию и Турцию, и США", – подчеркнул украинский лидер.

В то же время генсек НАТО проинформировал Зеленского о своей встрече со спецпосланником президента США Китом Келлогом: "Важные месседжи совпадают с нашей целью достичь гарантированного мира, а не только временного прекращения огня".

Президент подчеркнул, что необходима уверенность в том, что российский диктатор Владимир Путин не вернется с войной через несколько месяцев или лет.

Зеленский и Рютте также обсудили будущие контакты с партнерами и скоординировали дальнейшие шаги.

Украинский лидер акцентировал, что "нельзя дать Путину снова всех обмануть" и перед какими-либо переговорами все партнеры должны четко понимать, что сильные гарантии безопасности являются приоритетом для достижения продолжительного мира.

17 февраля спецпосланник президента США встретился с Рютте и представителями стран-членов Альянса в Брюсселе: консультировался по совместной работе по обеспечению справедливого и длительного мира в Украине.

18 февраля Рютте заявил о готовности Европы взять на себя обязательство по предоставлению Украине гарантий безопасности.