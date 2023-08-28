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28.08.2023, 10:50

Ülka Company – Переможець Ukrainian Business Award 2023 в номінації "Бізнес року"

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Ülka Company – Переможець Ukrainian Business Award 2023 в номінації "Бізнес року" - Фото

Наш флагманский продукт – вытяжка для маникюра ÜLKA Premium. Ми пишаємося тим, що наша продукція доступна в 17 країнах світу

Наша історія почалася з однієї витяжки, в 2017 році, яку наш засновник Володимир Сілецький виготовив для місцевого нейл майстра. Розробка створила фурор серед українських майстрів. Так народилася ідея створити компанію, яка виробляє витяжки для манікюру найвищої якості. За 6 років ми виросли з невеликої команди, яка працювала у квартирі, до міжнародного лідера на ринку товарів для nail-індустрії. Сьогодні у нас працюють понад 40+ професіоналів, які створюють і просувають нашу продукцію.

Ми пишаємося тим, що наша продукція доступна в 17 країнах світу. Ми співпрацюємо з дистриб'юторами, топовими інтернет магазинами, салонами краси та самозанятими майстрами манікюру.

Наш флагманский продукт – витяжка для манікюру ÜLKA Premium. Вона забезпечує чистоту та безпеку робочого місця, бо поглинає 99,9 % опилу. Завдяки даній витяжці майстер в безпеці від опилу. Також витяжка має стильний дизайн та надзвичайно тихий режим роботи, що гарантує комфортну роботу майстра. Гарантія на дану витяжки в Україні – 5 років, що дорівнює 50 000 годин безперервної роботи.

Наша команда не зупиняється на досягнутому і постійно працює над новими ідеями та проектами. Наша місія задавати тренд на здоров`я та усвідомлення б`юті майстрів. Ціль до 2033 року зробити здоровішими 10 млн майстрів по всьому світу! . Саме тому ми зараз будуємо найбільший бюті завод в Україні в рідному Дніпрі! Зараз працюємо над новинками і вже скоро світ побачить нові продукти для б`юті майстрів від нас: витяжки для педикюру, першу українську лампу для сушіння гель лаку, сухожар. 

Ми за свідомість, в всіх проявах, тому ми працюємо за принципом ощадливого виробництва: здаємо на переробку вторинну сировину та зменшуємо кількість пластику в нашій упаковці, мінімізуємо залишки від виробництва. Та йдемо до мети 100% виробництва замкнутого типу!

Нам дуже приємно співпрацювати з нашими партнерами, клієнтами та співробітниками. Вони – частина нашої великої сім’ї Ülka!

Ми разом будуємо нову ЗДОРОВУ б`юті сферу!

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Теги: Ülka
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