140 млн євро для відбудови: як працює новий Інструмент підготовки муніципальних проєктів

Фото: Штефан Шльойнінг, керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні

4 грудня у Києві відбулася конференція "Відбудова громад в Україні: від ідентифікації до фінансування муніципальних інвестиційних проєктів". Захід став платформою для презентації першого українського Інструменту підготовки муніципальних проєктів (ІПП), розробленого програмою "U-LEAD з Європою".

Цей інструмент, орієнтований на малі та середні громади, допоміг 20 громадам розробити 25 гендерно чутливих проєктів, готових до фінансування. З-поміж 260 поданих проєктних ідей були відібрані ті, які відповідали заданій тематиці, визначеним пріоритетним сферам, бюджету та термінам реалізації. Проєкти охоплюють ключові муніципальні сектори, включно з водопостачанням, поводженням з відходами, транспортом, освітою та охороною здоров’я. Загальна інвестиційна вартість складає понад 140 млн євро, а користь від реалізації отримають понад 0,5 млн українців.

"Ми розробили платформу для підготовки проєктів ще у 2022 році. І ось тепер ми тут, разом із нашими партнерськими громадами підготували 25 проєктів реконструкції, готових до фінансування. Це був непростий шлях. Ніхто не казав, що це буде легко. Ніхто не казав, що це буде так складно. Але протягом усього процесу ми залишалися відданими основній меті U-LEAD — підтримці громад, які довели, що є одним із наріжних каменів демократії та стійкості України", — заявив директор програми U-LEAD Бастіан Фейгель.

Керівник програм співробітництва представництва ЄС в Україні Штефан Шльойнінг підкреслив важливість локальних ініціатив у процесі відновлення.

"Проте "U-LEAD з Європою" був першим, хто ініціював таку платформу на місцевому та регіональному рівнях. І я впевнений, що з цього досвіду можна винести багато цінних уроків. У рамках цієї програми було відібрано 25 проєктів, які враховують принципи "відбудувати краще", відповідають стандартам ЄС, основним принципам і цінностям Європейського зеленого курсу", — заявив Шльойнінг, додавши, що забезпечення фінансування для таких проєктів залишається головним викликом, але ЄС продовжить підтримувати цей процес.

Завдяки ІПП громади отримують консультації експертів, підготовку необхідної документації, реєстрацію проєктів на платформі DREAM, а також допомогу в пошуку фінансування.

Своїм досвідом поділилися голови громад, які беруть участь у програмі. Зокрема, Микола Різник, голова Опішнянської громади, Юрій Фомічев, голова Славутицької громади, Максим Лагодієнко, голова Новобузької громади, Михайло Нетяжук, голова Фастівської громади, Сергій Пересунько, голова Широківської громади. Вони розповіли про вже підготовлені проєкти: відновлення систем водопостачання, реконструкція дитячих садків із бомбосховищами, модернізація транспортної інфраструктури та інших об’єктів, критично важливих для життя громадян. Конференція стала майданчиком для обміну досвідом і залучення ключових стейкхолдерів до обговорення майбутніх можливостей фінансування муніципальних проєктів.





Програма U-LEAD (Ukraine — Local Empowerment, Accountability and Development) є програмою співпраці між українським урядом, Європейським Союзом та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Данією та Словенією у створенні багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та відповідає на потреби громадян України. Організація впроваджується німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та складається з понад 180 фахівців.