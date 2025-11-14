Пресреліз
Анонс RAU Awards 2025: зовсім скоро дізнаємося імена найкращих у ритейлі та девелопменті
Номінанти вже подали свої заявки, голосування добігає кінця і зовсім скоро стане відомо, хто отримає звання найкращих у галузі.
👉 Деталі та реєстрація: awards.rau.ua
Запрошуємо долучитися до свята визнання та дізнатися, хто цього року підніметься на сцену переможцем!
Чому варто бути на події:
- Побачите наживо церемонію, що об’єднує ключових гравців ринку — від лідерів ритейлу до провідних девелоперів.
- Дізнаєтесь, хто став символом інновацій, сталого розвитку та натхнення у 2025 році.
- Отримаєте безцінні контакти, нові партнерства та потужний заряд мотивації.
- Відчуєте атмосферу справжнього українського підприємництва.
Актуальність та значення премії
- У 2025 році ринок стикається з багатьма викликами: логістичними труднощами, змінами споживчої поведінки, економічною нестабільністю. Тим важливіше підкреслити ті проєкти, які не просто адаптувалися, а створили нові стандарти.
- Премія в таких умовах — це жест довіри та віри в бізнес. Це меседж зовнішньому світу: Український ритейл не просто живий — він розвивається.
- Проведення заходу також має соціальне значення: з’єднувати ланки галузі, стимулювати обмін досвідом, надихати нові ідеї та проєкти.
RAU Awards — це не просто нагородження. Це зустріч людей, які формують майбутнє українського бізнесу.