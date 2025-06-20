Auchan Україна продовжує підтримку малого бізнесу: у Житомирі відбувся перший регіональний форум

До дня фермера у Житомирі пройшла перша регіональна подія від національного форуму фермерів Local Ukraine, ініційованого компанією Auchan Україна. Подія об’єднала представників влади, малого та середнього бізнесу, агровиробників і крафтових підприємців. Мета – обговорення розвитку українського виробництва та розширення присутності на ринках ЄС.

У форумі взяли участь понад 30 виробників з Житомирщини. Серед них – відомі українські бренди, як-от "Organic Milk", а також ті, хто тільки починає свій шлях у аграрному бізнесі. Усі учасники мали можливість поспілкуватися з експертами Auchan, отримати консультації та ініціювати перемовини щодо співпраці.

"Ми — французька компанія з українською душею. Розвиваємо малий і середній бізнес вже багато років.Третій рік поспіль ми проводимо національний форум Local Ukraine. Це масштабна подія для фермерів, для виробників агропродукції , які шукають можливостей для її просування та реалізації, для тих, хто хоче масштабувати свій бізнес і свою присутність не тільки на локальному, а і на національному рівні. Наша компанія дає таку можливість нашим фермерам. І для цього ми вирішили започаткувати локальні форуми на місцях. Почали з Житомирщини, де є інноваційні фермери і цікаві продукти. Для нас важливо виводити продукт виробника для широкого споживача. Не закривайтесь у себе на фермах, а виходьте до споживача! Клієнт, який приходить у магазин, буде вдячним вам за продукти, якими можна пишатись" – зазначила Алла Ковалевська, комерційна директорка Auchan Україна.

Житомирську обласну військову адміністрацію на заході представив начальник ОВА Віталій Бунечко. Під час вітального слова Віталій Бунечко акцентував на важливості об’єднання зусиль заради підтримки регіонального виробника.

"Такі зустрічі демонструють приклад ефективної синергії між державою, бізнесом і громадами. Навіть в умовах війни Житомирщина здатна розвивати економіку завдяки потужному фермерському потенціалу та ініціативності наших підприємців", – підкреслив очільник Житомирської області.

На заході виступили представники агробізнесів, які змогли досягти значних успіхів та за допомогою Auchan Україна успішно реалізують свою продукцію. Захід завершився дегустацією продукції від локальних виробників – додатковий приклад того, що українські фермери мають чим пишатися і готові до масштабування.