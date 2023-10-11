Висока прибутковість, безпека вкладень та підтримка ЗСУ – в новому продукті від Індустріалбанку

Який пропонує від 3 процентів річних додатково до придбаних вами облігацій та виплати щомісяця.
Військові облігації відрізняються від звичайних облігацій внутрішньої державної позики цільовим призначенням — залучені кошти використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Номінальна річна дохідність облігацій залежить від конкретного аукціону чи організації, де їх було придбано.
Допустимо ви купували облігації під 19% річних. Та завдяки продукту "Допомога Армії" ви можете збільшити дохідність вишче ніж 22% річних. І це буде "чистий" дохід, оскільки інвестування в облігації внутрішньої позики державі не оподатковується.
Якщо у вас ще немає військових облігацій, але інвестиційна пропозиція зацікавила, то зверніться до "Індустріалбанку", щоб з'ясувати з якими номерами облігацій працює та отримати інші рекомендації по їх придбанню.
Інвестиції для юридичних осіб по цьому продукту захищені державою і додатково активами "Індустріалбанку". Для фізичних осіб це захист з боку держави, активів "Індустріалбанку", а також гарантоване на 100% покриття для всіх видів вкладів на період воєнного стану та 3 місяці після його завершення.