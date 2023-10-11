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11.10.2023, 17:30

Висока прибутковість, безпека вкладень та підтримка ЗСУ – в новому продукті від Індустріалбанку

Висока прибутковість, безпека вкладень та підтримка ЗСУ – в новому продукті від Індустріалбанку - Фото

Інвестування у військові облігації (ОВДП) стає ще вигіднішим завдяки фінансовому продукту від Індустріалбанку "Допомога Армії".

Який пропонує від 3 процентів річних додатково до придбаних вами облігацій та виплати щомісяця.

Військові облігації відрізняються від звичайних облігацій внутрішньої державної позики цільовим призначенням — залучені кошти використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні. 

Як Індустріалбанк дає змогу заробити на цьому більше?

Номінальна річна дохідність облігацій залежить від конкретного аукціону чи організації, де їх було придбано.

Допустимо ви купували облігації під 19% річних. Та завдяки продукту "Допомога Армії" ви можете збільшити дохідність вишче ніж 22% річних. І це буде "чистий" дохід, оскільки інвестування в облігації внутрішньої позики державі не оподатковується.

Якщо у вас ще немає військових облігацій, але інвестиційна пропозиція зацікавила, то зверніться до "Індустріалбанку", щоб з'ясувати з якими номерами облігацій працює та отримати інші рекомендації по їх придбанню.

Інвестиції для юридичних осіб по цьому продукту захищені державою і додатково активами "Індустріалбанку". Для фізичних осіб це захист з боку держави, активів "Індустріалбанку", а також гарантоване на 100% покриття для всіх видів вкладів на період воєнного стану та 3 місяці після його завершення.

eaukraine.eu

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Теги: Індустріалбанк
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