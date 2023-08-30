EUROPC: якісні ноутбуки з Європи

Завдяки своєму досвіду та репутації надійного партнера, EUROPC стане вашим надійним постачальником найкращої техніки для дому чи офісу.

Завдяки професіональній діагностиці від технічних фахівців компанії — кожен ноутбук перед виставленням у продаж на сайті проходить візуальну та комплексну технічну перевірку, що включає в себе тестування під стресовим навантаженням, аналіз часу роботи від акумулятора, заміну термопасти та чистку від пилу. Політика компанії полягає в тому, що тільки після комплексної перевірки ноутбук може вирушити до свого нового власника.

На всіх ноутбуках вже встановлена чиста операційна система Windows 10, а за потреби клієнта компанія може інсталювати додатковий для роботи софт.

Додатковою опцією для клієнтів виступає "Конфігуратор" — функціонал на сайті, який дозволяє клієнтам перед замовленням вдосконалити техніку під свої вимоги.

Однією з ключових переваг придбання ноутбука в EUROPC є гарантія на кожну модель тривалістю від 6 до 12 місяців, що гарантує клієнтам спокій та впевненість у використанні техніки. Крім того, компанія пропонує клієнтам 15 денний тест-драйв для відповідності ноутбука заявленим потребам. Якщо ж модель не відповідає очікуванням, компанія повертає гроші, або ж проводить заміну на іншу модель.

Ви можете замовити ноутбук онлайн на сайті компанії або завітати та обрати в офлайн магазині в Києві, де менеджери допоможуть вам обрати найкращий за ціною та продуктивністю варіант.

Компанія робить все можливе, щоб забезпечити швидку та безпечну доставку ноутбуків до будь-якого куточка України. Співпраця з логістичними компаніями Новою поштою та Делівері, надає клієнтам зручні варіанти доставки та оплати, включаючи можливість накладеного платежу.

Звертаючись до EUROPC у виборі ноутбука ви отримуєте відмінний інструмент для вирішення навіть найвимогливіших завдань.