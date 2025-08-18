Halfee — простори, створені з досвідом, майстерністю і турботою

20 років бізнесу — від виробництва світильників до архітектурного проєктування

81-Улучшено-NR

Ми — Halfee, будівельна компанія повного циклу. Створюємо інтер’єри та архітектурні рішення, які поєднують естетику, функціональність і турботу про людину. Працюємо в Києві, по всій Україні, а також реалізовуємо проєкти в ОАЕ, Чехії та Польщі.

Наша історія почалась у 2005 році з невеликого виробництва світильників. Ми прагнули змінити підхід до простору через деталі — і почали саме зі світла. У 2007 році запустили власне меблеве виробництво.

Коли світ охопила глобальна економічна криза 2008 року, ми не скоротили діяльність — навпаки, подвоїли обсяги меблевого виробництва, довівши: навіть у найскладніші часи можна зростати, якщо працюєш чесно, якісно й із повагою до кожного клієнта.

Цей досвід сформував наш характер — впевнений, надійний, гнучкий. І став основою трансформації Halfee в будівельну компанію повного циклу, яка сьогодні об’єднує:

архітектурне проєктування, що враховує сучасні технології та потреби клієнта;

авторський дизайн інтер’єру;

ремонт і будівництво "під ключ" з чітким таймінгом і прозорим бюджетом;

власне меблеве виробництво, яке гарантує точність і якість кожного елементу;

і найважливіше — команду професіоналів, яка працює з любов’ю до справи та глибокою повагою до клієнта.

Ми не просто створюємо об’єкти — ми створюємо життєвий простір, в якому все має значення.

Сьогодні Halfee впевнено розширює горизонти: ми розпочинаємо новий етап — власні проєкти у сфері житлового девелопменту.

Нас обирають ті, хто цінує спокій, естетику та якість без компромісів. І ми будуємо так, ніби для себе — з тією ж відповідальністю і увагою до деталей.

Halfee. Створюємо середовище, в якому вам добре.