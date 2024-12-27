Криптогаманець Trustee Plus – 2024 рік рекордів та перемог

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Минулий рік став етапом масштабних змін для компанії Trustee Plus. Вона продемонструвала вражаючі результати й досягла нових висот на українському крипторинку. Експерти впевнені, що інноваційні підходи та популярність серед користувачів зробили Trustee Plus безумовним лідером галузі.

Особливим успіхом 2024 року виявилася криптокарта Trustee Plus. Її власниками стали понад 135 000 осіб. Картка забезпечила їм легкий доступ до розрахунку цифровими активами в будь-якій торгівельній точці, де є банківський термінал та на онлайн-ресурсах.

Застосунок Trustee Plus також завоював популярність, подолавши позначку в 630 000 завантажень, за кількості операцій понад 23 мільйони. Ці цифри відображають стрімке зростання аудиторії, яка цінує безпеку і зручність в управлінні цифровими активами.

Крім того, аналіз команди MNBC підтвердив, що Trustee Plus утримує лідерство в сегменті криптокарт, контролюючи 66,6% ринку. Це досягнення підкреслює здатність компанії випереджати конкурентів шляхом унікальних пропозицій і безперервного вдосконалення своїх послуг.

Дані з дослідження MNBC

Найближчим часом Trustee Plus запланував випуск фізичної картки, яка вже привернула понад 5000 попередніх замовлень. Крім цього, сервіс активно розвиває підтримку переказів за IBAN, дає змогу вивести Ton на картку і без комісії поповнити рахунок. Компанія також впроваджує оновлення, які обіцяють вивести функціонал криптогаманця на новий рівень.

"Наші пріоритети залишаються незмінними: зручність, повна відповідність міжнародним стандартам і постійний розвиток. Ми готуємо безліч нових рішень, які зроблять Trustee Plus ще більш затребуваним у 2025 році", — підкреслив генеральний директор компанії Вадим Груша.

Вадим Груша на Incrypted Conference 2024

Trustee Plus не тільки лідирує в індустрії, а й має значний вплив за її межами. Компанію було названо найкращим криптогаманцем Східної Європи за версією Incrypted, а її репутація підтверджується й іншими незалежними ресурсами. До того ж безліч позитивних відгуків про Trustee Plus з'являється на спеціалізованих сайтах.

Важливо відзначити, що компанія бере активну участь у соціальних ініціативах. У грудні 2024 року Trustee Plus пожертвувала понад 700 000 гривень на підтримку ЗСУ через фонд "Янголи", демонструючи свою прихильність не тільки до бізнесу, а й до суспільних інтересів.