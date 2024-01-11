ПрАТ "Граве Україна Страхування життя" отримала нагороду Ukrainian Business Award 2023

"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" – дочірня компанія австрійського концерну GRAWE, заснована 23 березня 1998 року. Продаж першого полісу, що відбувся 2 серпня 2000 року став початком активної діяльності компанії на ринку України. СК "ГРАВЕ Україна Страхування життя" за 25 років роботи зробила великий внесок у розвиток цього ринку та заслужила довіру десятків тисяч українців.

"ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у категорії "BUSINESS OF THE YEAR 2023". Ця нагорода стала результатом непорушності засадничих принципів роботи "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя", завдяки яким вдалося створити сильну команду фахівців та побудувати міцні стосунки з компаніями-партнерами. ​Завдяки довірі десятків тисяч українців, які обирали та продовжують обирати нашу компанію протягом цих років та відповідальному ставленню до наших зобов’язань перед клієнтами і своєчасному здійсненню виплат у разі настання страхових подій, "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" стала в черговий раз переможцем на цьому ринку.

Від перших днів діяльності "ГРАВЕ Україна Страхування життя" керується принципами компетентності і відповідальності за безпеку внесків клієнтів. Компанія дотримується консервативної і виваженої політики ведення бізнесу, за якої ставиться до капіталу клієнта так само дбайливо, як і до власного. Саме такий принцип ведення бізнесу та дбайливого відношення компанії до грошей клієнтів привів "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" до перемоги в категорії "BUSINESS OF THE YEAR 2023". Ця нагорода є черговим підтвердженням того, що "ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя" продовжує утримувати лідируючи позиції на страховому ринку.

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Участь у цьому конкурсі дозволяє не тільки отримати офіційне визнання, а й привернути увагу до своєї діяльності та збільшити репутацію на ринку.

За словами Єтміра Краснічі, члена правління ПрАТ "Граве Україна Страхування життя", перемога в Ukrainian Business Award стала можливою завдяки переконливо високим показникам платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості компанії. "Ми акумулювали непересічний досвід та експертизу у роботі на фінансовому ринку країни, які дозволяють впевнено дивитися в майбутнє, попри виклики воєнного часу. Дякуємо нашим клієнтам, партнерам, акціонерам та команді за роки плідної співпраці! Ваша підтримка помножена на багаторічний досвід "ГРАВЕ Україна Страхування життя" стане надійною основою для інноваційних рішень та майбутніх досягнень" – наголосив він.