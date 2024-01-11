ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" получило награду Ukrainian Business Award 2023

"ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" – дочерняя компания австрийского концерна GRAWE, основанная 23 марта 1998 года. Продажа первого полиса, состоявшегося 2 августа 2000 года, стала началом активной деятельности компании на рынке Украины. СК "ГРАВЕ Украина Страхование жизни" за 25 лет работы внесла большой вклад в развитие этого рынка и заслужила доверие десятков тысяч украинцев.

"ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории "BUSINESS OF THE YEAR 2023". Эта награда стала результатом нерушимости основополагающих принципов работы "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни", благодаря которым удалось создать сильную команду специалистов и построить прочные отношения с компаниями-партнерами. Благодаря доверию десятков тысяч украинцев, которые выбирали и продолжают выбирать нашу компанию в течение этих лет и ответственному отношению к нашим обязательствам перед клиентами и своевременному осуществлению выплат в случае наступления страховых событий, "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" стала в очередной раз победителем на этом рынке.

С первых дней деятельности "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" руководствуется принципами компетентности и ответственности за безопасность вкладов клиентов. Компания придерживается консервативной и взвешенной политики ведения бизнеса, при которой относится к капиталу клиента так же бережно, как и к собственному. Именно такой принцип ведения бизнеса и бережного отношения компании к деньгам клиентов привел "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" к победе в категории "BUSINESS OF THE YEAR 2023". Эта награда является очередным подтверждением того, что "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни" продолжает удерживать лидирующие позиции на страховом рынке.

Ukrainian Business Award – это престижная награда, отмечающая вклад лучших компаний в развитие украинского бизнеса. Участие в этом конкурсе позволяет получить не только официальное признание, но и привлечь внимание к своей деятельности и увеличить репутацию на рынке.

По словам Этмира Красничи, члена правления ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА Страхование жизни", победа в Ukrainian Business Award стала возможной благодаря убедительно высоким показателям платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости компании. "Мы аккумулировали незаурядный опыт и экспертизу в работе на финансовом рынке страны, которые позволяют уверенно смотреть в будущее, несмотря на вызовы военного времени. Спасибо нашим клиентам, партнерам, акционерам и команде за годы плодотворного сотрудничества! Ваша поддержка умножена на многолетний опыт "ГРАВЕ Украина Страхование жизни" станет надежной основой для инновационных решений и будущих достижений", – подчеркнул он.