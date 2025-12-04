Spalah Mobile: як івенти формують довіру до венчур-білдерів

Spalah Mobile – це відкритий івент для маркетологів, growth-продактів, креативних лідів, User Acquisition спеціалістів та всієї креативної IT-тусовки

Spalah – це український венчур-білдер, який створює середовище для розвитку технологічних продуктів. Це простір, де спеціалісти об’єднуються, тестують ідеї, експериментують та разом виводять продукти на новий рівень. Їхня відкритість та регулярний контакт із ком’юніті формують репутацію Спалах як тих, хто рухає вперед український tech-сектор.

Що таке Spalah Mobile і чому подія важлива для бізнес-культури Spalah

Формат івенту підсилює бізнес-культуру Spalah, у якій пріоритетом є прозорість, практичність і доступність знань.



Переглянути відео





Різні досвіди зібралися в одній розмові

До дискусії долучилися четверо спікерів — Альона Слободянюк, Head of AppLab у Spalah, а також троє фахівців із топових українських продуктових компаній, що представили різні аспекти роботи з продуктами.

У фокусі були теми:

архітектура застосунків

мобільний UI/UX

аналітика і продуктові рішення

User Acquisition

тестування та валідація гіпотез

AI у застосунках

робочі процеси всередині команд

Такий вибір тем підкреслює прагнення Spalah працювати з актуальними запитами креативної спільноти та створювати події, корисні для практиків. А програма відображає реальні виклики тих, хто дотичний до створення та просування апок.

Формат, що став частиною вайбу Spalah

Спалах одразу вирішили відійти від класичних коворкінгових лекцій. Тож подія відбулася у барі — і це задало теплу та живу атмосферу:

модератор — стендапер-айтівець

живе спілкування з залом

атмосфера п’ятничної тусовки за коктейлями

за пультом — колишній стартапер компанії, який паралельно ще й діджей (компанія підтримує зв’язок за екс-тиммейтами)

провели благодійний аукціон, де зібрали 100 000 грн на РЕБ для ЗСУ

Це був формат, де учасники не просто слухали експертів, а й самі приймали участь у дискусії.

Що відрізняє Spalah Mobile від звичайних технічних мітапів

Spalah Mobile вирізняється тим, що поєднує експертизу мобільної розробки з відкритою комунікацією між учасниками. Формат зосереджений на практичних знаннях: архітектурні підходи, мобільний UI/UX, аналітика продуктів, особливості тестування та робочі процеси всередині команд.

Для компанії Spalah такі івенти — спосіб підтримувати професійну спільноту та відкрито показувати процеси всередині венчур-білдера.

Як експертні виступи підсилюють довіру до Spalah

Spalah залучає до подій практиків, які щодня працюють із продуктами та розв’язують реальні технічні й продуктові задачі. Такий формат дає учасникам можливість отримати прикладні знання без теорії заради теорії.

Відкрите обговорення процесів, складнощів і рішень створює відчуття прозорості – одна з ключових причин, чому ком’юніті довіряє ініціативам компанії Spalah. Учасники можуть побачити підходи експертів "зсередини" й порівняти їх із власним досвідом.

Чому відкриті події — частина довіри до Spalah

Івенти Spalah — це не просто освітні зустрічі, а спосіб послідовно демонструвати свою експертизу та цінності. Через відкритість програм, чесні обговорення викликів фабрики додатківй постійний контакт із ком’юніті формується довіра до Spalah Venture Builder як до партнера, який працює прозоро й на практичний результат.

Участь у таких подіях дає можливість побачити підхід Spalah "вживу": як команди діляться знаннями, як народжуються ідеї та як будується взаємодія між фахівцями. Це створює атмосферу, у якій легше знаходити однодумців, партнерів і шляхи для розвитку власних проектів.