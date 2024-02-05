Українська універсальна біржа – лідер січня за обсягами реалізації

У січні 2024-го відбулося майже 2,5 тисячі успішних онлайн аукціонів, за результатами яких організатори торгів отримають 1,64 млрд грн.

Найбільшу частку: 45% від загальної суми (742,48 млн грн) – отримають державний та місцеві бюджети від малої приватизації. 16% обсягу доходів (262,08 млн грн) – від аукціонів із продажу спецдозволів на користування надрам, ще понад 9% (153,71 млн грн) – результати земельних торгів.

Беззаперечним лідером січня за рівнем доходів організаторів став майданчик ТОВ "Українська універсальна біржа". Тут охопили майже третину е-торгів, залучивши інвесторів на суму у майже пів мільярда грн. Загалом до аукціонів успішно підготували понад пів тисячі учасників, більшість із яких стали переможцями.

Серед найцікавіших та найдорожчих лотів січня, які придбали на майданчику УУБ, стали єдиний майновий комплекс державного підприємства "Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств", спеціальний дозвіл на користування надрами (вапняк) Мар’янського родовища у Дніпропетровській області, великий виробничий комплекс майже на 45 тис кв. м. на Тернопільщині тощо.

При цьому варто зазначити, що торги за ЄМК ДП "Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств" були одні із найконкурентніших. На об’єкт претендувало аж 33 потенційних інвестори. Відповідно, аукціон був досить активний, і вартість зростала у кожному раунді. Загалом вона збільшилася у 340 разів: при стартовій ціні у 588 521 грн підприємство приватизують за 200 млн грн.

"Ми вітаємо наших учасників-інвесторів і пишаємося, що допомогли їм придбати необхідні для розвитку їхнього бізнесу об’єкти. Адже на нашому майданчику вони не лише мають доступ до онлайн аукціонів, а й повний супровід професійних менеджерів під час підготовки та участі у торгах", – говорить директор ТОВ "Українська універсальна біржа" Сергій Гладкий.

Та запрошує до торгів у лютому: "Серед цікавих лотів цього місяця будуть різні пули активів за кредитними договорами від ФГВФО, комерційні приміщення та майнові комплекси тощо. Багатьох зацікавлять і об’єкти малої приватизації. Зокрема, єдині майнові комплекси таких державних підприємств: Київське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство, Закупнянський кар’єр, Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, Нігинський кар’єр, Лубенське агроторгове підприємство".