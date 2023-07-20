RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
20.07.2023, 13:20

Вперше у світі створили діамант у формі карти України

Этот материал также доступен на русском
Вперше у світі створили діамант у формі карти України - Фото

Український ювелірний бренд Magnat fine jewelry представив надзвичайно красивий і складний в обробці діамант форми карти України

Компанія стала першою у світі, яка створила діамант форми мапи України. 

Це стало не лише унікальним, цінним та ексклюзивним, а головне патріотичним виробом.

Зараз бренд активно розвивається на міжнародній арені. Через війну перенесли основні свої виробничі потужності до Дубая. Там знаходиться виробництво та центральний офіс компанії. Але Magnat fine jewelry продовжує активно допомагати тим, хто постраждав на території України, популяризувати нашу державу у світі та планують організувати великий благодійний проєкт для збору коштів на підтримку ЗСУ та інших нагальних потреб українців.

Ми пишаємося нашими людьми та нашими українськими брендами, які виходячи на міжнародну арену стають першими. І найголовніше, які не забувають про рідну Україну і продовжують вести свою діяльність, активно допомагаючи армії.  І що не менш важливо — підіймають хвилю Українського питання.

За словами засновника компанії Родіона Ксьонзенка:

"Для нас першорядними є дві речі: перше — це підняття хвилі українського питання, для того, щоб світ щомиті пам'ятав про те, що відбувається в Україні, і про те, що ми потребуємо підтримки світової громадськості, і саме тому за допомогою ограновування діаманта у вигляді карти України ми привертаємо увагу. І друге — звісно ж збір коштів на допомогу армії, тому ми регулярно перераховуємо кошти із продажів на потреби наших співробітників, які пішли воювати, та ЗСУ загалом, а також для підтримки постраждалих від війни українців".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги: діаманти, Magnat fine jewelry
Ще по темі
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 