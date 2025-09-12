Який iPhone 16 купити у 2025: базова версія чи Pro

Щоб визначити, яка модель справді актуальніша цього року, варто поглянути на ключові відмінності та зважити співвідношення ціни й можливостей

Фото: Depositphotos

Базові та Pro-моделі різняться позиціюванням та дизайном. З кожною новою серією ця різниця то збільшується, то зникає, створюючи інтригу для користувачів. У 2025 році обидва варіанти виглядають привабливо, але орієнтовані на різні потреби. Звичайна версія — для тих, хто хоче надійний і сучасний смартфон без переплати. Pro — для користувачів, яким важливі продуктивність і професійні інструменти.

Дизайн і матеріали: стиль проти преміумкласу

Відмінності між базовим та 16 iPhone Pro помітні одразу. Початкова версія зберегла знайомий образ: алюмінієва рамка та кольорова скляна задня панель. У "прошки" акцент зроблено на преміальність. Корпус із титану поєднує високу міцність і легкість. Тонші рамки навколо дисплея та унікальні відтінки підкреслюють її статус.

Міцність матеріалів впливає на довговічність. Тому для тих, хто розраховує користуватися телефоном кілька років без втрати зовнішнього вигляду та відчуття "новизни", титановий Про виглядає актуальнішим і вигіднішим вибором.

Дисплей: стандарт проти преміуму

У "шістнадцятий" встановлено Super Retina XDR із частотою 60 Гц. Це базове рішення забезпечує прийнятну плавність відтворення контенту та комфорт для очей.

У Pro версії дисплей виведено на новий рівень завдяки ProMotion з адаптивною частотою до 120 Гц. Це означає максимально плавне прокручування, миттєвий відгук інтерфейсу та комфортну взаємодію навіть під час інтенсивного використання. Якщо додати сюди підвищену пікову яскравість, буде екран, на якому зручно дивитися відео, працювати з документами чи читати на сонці.

Автономність і зарядка: хто витримає довше

Виробник обіцяє пристойний запас енергії для обох моделей, але різниця все ж є.

Офіційні дані щодо відтворення відео:

iPhone 16 Pro — до 27 годин;

iPhone 16 — близько 22 годин.

У повсякденних умовах базова версія може трішки вигравати завдяки менш вимогливому дисплею. Тоді як Pro компенсує підвищене енергоспоживання завдяки ефективнішому керуванню живленням.

Обидва смартфони підтримують швидку зарядку, MagSafe та бездротові станції. У зручності користування різниці немає.

Камери: від базових можливостей до професійного рівня

Шістнадцяту модель оснащено подвійною камерою, яка зберегла знайому конфігурацію попереднього покоління, але отримала вдосконалені алгоритми обробки. Цього вистачає для щоденних фото й відео, соцмереж і навіть креативних знімків у хорошому світлі.

У Про варіанті ставка зроблена на універсальність і професійний рівень. Потрійна система включає основний модуль, ультраширококутний об’єктив, телеоб’єктив і сканер LiDAR. Завдяки цьому "прошка" істотно переважає в портретному і нічному зніманні. А також пропонує точнішу роботу з фокусом і розширює можливості доповненої реальності.

Для більшості користувачів камери базової моделі більш ніж достатньо. Але якщо активно знімати, редагувати контент чи хочеться отримати максимально гнучкий інструмент для творчості, вибір на користь iPhone 16 Pro буде очевидним.

Продуктивність і чипи: A18 проти A18 Pro

У 16 серії Айфона встановлено два різні процесори — A18 та A18 Pro. Вони обидва демонструють високу швидкість і енергоефективність у месенджерах, соцмережах, перегляді відео чи роботі з документами.

Різниця стає помітною лише в ресурсомістких сценаріях. A18 Pro забезпечує відчутний приріст у важких іграх, професійній обробці відео й роботі з 3D-графікою. Це робить його вибором для тих, хто хоче максимум від смартфона.

Усі моделі серії отримали однаковий обсяг оперативної пам’яті — 8 ГБ. Apple спеціально вирівняла цей показник, аби гарантувати стабільну роботу вбудованого штучного інтелекту та нових функцій системи.

Програмна підтримка: однакові строки, різна актуальність

Моделі вийшли у 2024 році, тож отримуватимуть оновлення iOS щонайменше до 2030-го. Це стандартний життєвий цикл Епл, який гарантує користувачам стабільність і безпеку протягом шести років.

Водночас варто враховувати "запас міцності". Завдяки потужнішому чипу та розширеним можливостям. Pro-версія з більшою ймовірністю залишатиметься актуальною навіть після кількох великих апдейтів. Коли нові функції почнуть вимагати більше ресурсів, базовий телефон швидше відчує обмеження, а Pro ще певний час працюватиме без компромісів.

Ціна й можливості: чи варто переплачувати за Про

Вартість залишається одним із головних критеріїв вибору. У 2025 році різниця між цими гаджетами складає до 25-30% залежно від конфігурації та ринку. Pro-версія дійсно пропонує більше функцій і ресурсів, проте переплата має сенс не для всіх.

Коли iPhone 16 Pro виправданий:

Якщо смартфон використовується для створення, редагування й публікації мультимедійного контенту; якщо головна мета — ігри у "важких" жанрах: екшн, шутери, симулятори, файтинги; якщо потрібен великий обсяг пам’яті: у базового Айфона максимум 512 ГБ, тоді як вдосконалена версія пропонує конфігурацію на 1 ТБ.

Pro — це інвестиція для тих, хто навантажує смартфон. Базова модель залишиться вигідним і збалансованим вибором для більшості користувачів.

Висновок

У 2025 році обидві моделі серії залишаються актуальними, проте кожна — у своїй ніші. iPhone 16 — надійний, функціональний і водночас доступніший варіант для більшості користувачів, які хочуть стабільний смартфон без переплати.

iPhone 16 Pro — справжній флагман, що розкриває потенціал новітніх технологій. Він підходить тим, хто очікує від смартфона продуктивності, професійних камер, преміальних матеріалів і готовий інвестувати у додаткові можливості.

Вибір між ними залежить від потреб і бюджету користувача. Базова модель забезпечує баланс. Pro дарує відчуття топового досвіду.