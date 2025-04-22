Ярослав Рогач став почесним членом журі Ukrainian Business Award 2024

Ярослав Рогач — засновник та керівник компанії PRINT THE DREAM LLC, яка є однією з найуспішніших у сфері електронної комерції. Завдяки унікальним стратегіям продажів і динамічному розвитку, компанія щорічно демонструє зростання доходів на 100% та входить до топ-10% найуспішніших LLC у сфері e-commerce. Основні ринки збуту — США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Німеччина та Великобританія.

Член журі Ukrainian Business Award 2024

У 2024 році Ярослав Рогач був запрошений як експерт до складу журі Ukrainian Business Award — престижної премії, що відзначає найкращі компанії та підприємців України. Його глибокі знання у сфері електронної комерції, бізнес-інновацій і цифрових технологій дозволяють оцінювати учасників премії з професійної точки зору та визначати найкращих серед найкращих.

Однією з ключових особливостей PRINT THE DREAM LLC є гнучка бізнес-модель, що дозволяє компанії працювати з різними маркетплейсами під різними брендами. Це забезпечує ефективну диверсифікацію та адаптивність до ринкових змін. Крім того, компанія використовує віддалену модель управління, що дозволяє наймати спеціалістів з усього світу та забезпечує безперебійність роботи навіть у кризових умовах.

Ярослав Рогач є прихильником екологічного підприємництва. Його компанія активно підтримує ідею відмови від пластикового пакування у США та постачає екологічно чисте пакування для понад 5000 рітейлерів в Америці. Таким чином, бізнес не лише приносить прибуток, а й сприяє збереженню довкілля.

Окрім підприємницької діяльності, Ярослав Рогач є автором унікальної навчальної програми з e-commerce, яка допомагає підприємцям по всьому світу будувати успішний бізнес на американських маркетплейсах. Його місія — передати знання та досвід новому поколінню підприємців, щоб вони могли ефективно використовувати можливості цифрового ринку.

Призначення Ярослава Рогача членом журі Ukrainian Business Award є підтвердженням його високого статусу в бізнес-середовищі та впливу на розвиток підприємництва. Його участь у премії сприятиме формуванню нових стандартів ведення бізнесу та розвитку українського підприємництва на міжнародному рівні.