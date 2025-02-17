Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідацію наслідків дронового удару Росії по Чорнобильській атомній електростанції 14 лютого.

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Зараз три групи верхолазів частково розкривають конструкції укриття АЕС та гасять три осередки тління утеплювача покрівлі, пояснює ДСНС.

Завдяки безпілотнику з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – заявили у відомстві.

За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, від ДСНС залучено 91 фахівець та 18 одиниць техніки.

Агенція не фіксує погіршення радіаційної обстановки на промисловому майданчику укриття та на ЧАЕС в цілому, також не виявлено виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі.

Напередодні головний інженер атомної станції Олександр Тітарчук заявив, що після влучання російського дрона укриття Чорнобильської атомної станції припинило виконувати свою функцію і тепер є ймовірність виходу радіації.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС