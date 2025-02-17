На Чорнобильській АЕС є тління в утеплювачі покрівлі укриття, гасять рятувальники – відео, фото
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідацію наслідків дронового удару Росії по Чорнобильській атомній електростанції 14 лютого.
Зараз три групи верхолазів частково розкривають конструкції укриття АЕС та гасять три осередки тління утеплювача покрівлі, пояснює ДСНС.
Завдяки безпілотнику з тепловізором постійно моніториться ситуація та стан повітря.
"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – заявили у відомстві.
За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, від ДСНС залучено 91 фахівець та 18 одиниць техніки.
Агенція не фіксує погіршення радіаційної обстановки на промисловому майданчику укриття та на ЧАЕС в цілому, також не виявлено виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі.
Напередодні головний інженер атомної станції Олександр Тітарчук заявив, що після влучання російського дрона укриття Чорнобильської атомної станції припинило виконувати свою функцію і тепер є ймовірність виходу радіації.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- Ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Президент Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.