Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию последствий дронового удара России по Чернобыльской атомной электростанции 14 февраля.

Сейчас три группы верхолазов частично раскрывают конструкции укрытия АЭС и гасят три ячейки тления утеплителя кровли, поясняет ГСЧС.

Благодаря беспилотнику с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха.

"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений. Ситуация полностью контролируется", – заявили в ведомстве.

По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, от ГСЧС привлечены 91 специалист и 18 единиц техники.

Агентство не фиксирует ухудшение радиационной обстановки на промышленной площадке укрытия и на ЧАЭС в целом, также не обнаружен выход радиоактивных продуктов за установленные пределы.

Накануне главный инженер атомной станции Александр Титарчук заявил, что после попадания российского дрона укрытие Чернобыльской атомной станции прекратило выполнять свою функцию и теперь есть вероятность выхода радиации.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС