На Чернобыльской АЭС есть тление в утеплителе кровли укрытия, гасят спасатели: видео, фото
Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидацию последствий дронового удара России по Чернобыльской атомной электростанции 14 февраля.
Сейчас три группы верхолазов частично раскрывают конструкции укрытия АЭС и гасят три ячейки тления утеплителя кровли, поясняет ГСЧС.
Благодаря беспилотнику с тепловизором постоянно мониторится ситуация и состояние воздуха.
"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает допустимых значений. Ситуация полностью контролируется", – заявили в ведомстве.
По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, от ГСЧС привлечены 91 специалист и 18 единиц техники.
Агентство не фиксирует ухудшение радиационной обстановки на промышленной площадке укрытия и на ЧАЭС в целом, также не обнаружен выход радиоактивных продуктов за установленные пределы.
Накануне главный инженер атомной станции Александр Титарчук заявил, что после попадания российского дрона укрытие Чернобыльской атомной станции прекратило выполнять свою функцию и теперь есть вероятность выхода радиации.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Президент Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.