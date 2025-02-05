Росіяни заявили про дронову атаку по Приморсько-Ахтарську на півдні РФ. У соцмережах ширяться відео з місця події.

На записах видно задимлення. Один із росіян за кадром каже, що це не дим від виходів протиповітряної оборони.

Також на одному з відео чути проліт дрона, оператор каже: "Знову летить".

З аеродрому Приморсько-Ахтарська росіяни регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе типу Shahed. У мережі ширяться дані, що удар міг бути саме по цьому об'єкту окупантів, але підтверджень цьому поки що немає.

ОНОВЛЕНО о 23:50. У районі аеродрому, де був приліт, розташовується один зі складів з "шахедами". Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

У ніч проти 5 лютого росіяни вчергове атакували Україну "шахедами" з Приморсько-Ахтарська.