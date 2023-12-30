Приморсько-Ахтарськ. Росія намалювала силуети літаків на аеродромі — супутникові знімки
Російський аеродром (Фото: ресурс окупантів)

У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю російські окупанти намалювали силуети літаків на військовому аеродромі. Відповідні супутникові фотографії опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

За його словами, на фото можна побачити малюнок "літака-пастки" на авіабазі.

"Ця база – одна з кількох, які використовуються російськими літаками, що діють над Україною", – написав аналітик.

Він зазначив, що раніше подібні малюнки з'явилися на аеродромі у Єйську.

Рисунки на аэродроме Приморско-Ахтарска (Фото: Brady Africk/X)
Малюнки на аеродромі Приморсько-Ахтарська (Фото: Brady Africk/X)

Раніше РФ перевела до Новоросійська 10 носіїв "Калібрів", з'явилися супутникові знімки та список кораблів.

  • 22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
  • Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.
  • Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.

Читайте також: Зеленський підтвердив, що три російські Су-34 збили в Херсонській області

Росіявійнаавіаціясупутникові знімкикраснодарський крайПриморсько-Ахтарськ