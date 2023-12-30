Приморсько-Ахтарськ. Росія намалювала силуети літаків на аеродромі — супутникові знімки
У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю російські окупанти намалювали силуети літаків на військовому аеродромі. Відповідні супутникові фотографії опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.
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За його словами, на фото можна побачити малюнок "літака-пастки" на авіабазі.
"Ця база – одна з кількох, які використовуються російськими літаками, що діють над Україною", – написав аналітик.
Він зазначив, що раніше подібні малюнки з'явилися на аеродромі у Єйську.
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