Приморсько-Ахтарськ. Росія намалювала силуети літаків на аеродромі — супутникові знімки

На військовому аеродромі у Приморсько-Ахтарську росіяни намалювали силуети бойових літаків. Знімки із супутника

Російський аеродром (Фото: ресурс окупантів)

У Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю російські окупанти намалювали силуети літаків на військовому аеродромі. Відповідні супутникові фотографії опублікував співробітник Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африк.

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За його словами, на фото можна побачити малюнок "літака-пастки" на авіабазі.

"Ця база – одна з кількох, які використовуються російськими літаками, що діють над Україною", – написав аналітик.

Він зазначив, що раніше подібні малюнки з'явилися на аеродромі у Єйську.

Малюнки на аеродромі Приморсько-Ахтарська (Фото: Brady Africk/X)

Раніше РФ перевела до Новоросійська 10 носіїв "Калібрів", з'явилися супутникові знімки та список кораблів.

22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

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