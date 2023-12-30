Приморско-Ахтарск. Россия нарисовала силуэты самолетов на аэродроме — спутниковые снимки
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края российские оккупанты нарисовали силуэты самолетов на военном аэродроме. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.
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По его словам, на фото можно заметить рисунок "самолета-ловушки" на авиабазе.
"Эта база — одна из нескольких, используемых российскими самолетами, действующими над Украиной", — написал аналитик.
Он отметил, что ранее подобные рисунки появились на аэродроме в Ейске.
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