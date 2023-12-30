Приморско-Ахтарск. Россия нарисовала силуэты самолетов на аэродроме — спутниковые снимки
Российский аэродром (Фото: ресурс оккупантов)

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края российские оккупанты нарисовали силуэты самолетов на военном аэродроме. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.

По его словам, на фото можно заметить рисунок "самолета-ловушки" на авиабазе. 

"Эта база — одна из нескольких, используемых российскими самолетами, действующими над Украиной", — написал аналитик.

Он отметил, что ранее подобные рисунки появились на аэродроме в Ейске.

Рисунки на аэродроме Приморско-Ахтарска (Фото: Brady Africk/X)
Рисунки на аэродроме Приморско-Ахтарска (Фото: Brady Africk/X)

Ранее РФ перевела в Новороссийск 10 носителей "Калибров", появились спутниковые снимки и список кораблей.

  • 22 декабря командующий Воздушных сил Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.
  • Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.
  • Игнат о трех cбитых Су-34: Отличная операция, давно они не попадали в нашу статистику. 

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