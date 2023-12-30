Приморско-Ахтарск. Россия нарисовала силуэты самолетов на аэродроме — спутниковые снимки

На военном аэродроме в Приморско-Ахтарске россияне нарисовали силуэты боевых самолетов. Снимки со спутника

Российский аэродром (Фото: ресурс оккупантов)

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края российские оккупанты нарисовали силуэты самолетов на военном аэродроме. Соответствующие спутниковые снимки опубликовал сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк.

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По его словам, на фото можно заметить рисунок "самолета-ловушки" на авиабазе.

"Эта база — одна из нескольких, используемых российскими самолетами, действующими над Украиной", — написал аналитик.

Он отметил, что ранее подобные рисунки появились на аэродроме в Ейске.

Рисунки на аэродроме Приморско-Ахтарска (Фото: Brady Africk/X)

Ранее РФ перевела в Новороссийск 10 носителей "Калибров", появились спутниковые снимки и список кораблей.

22 декабря командующий Воздушных сил Олещук заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, в полдень на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

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