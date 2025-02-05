Россияне заявили об атаке на Приморско-Ахтарск, с которого регулярно запускают "шахеды"
Россияне заявили о дроновой атаке по Приморско-Ахтарску на юге РФ. В соцсетях распространяются видео с места происшествия.
На записях видно задымление. Один из россиян за кадром говорит, что это не дым от выходов противовоздушной обороны.
Также на одном из видео слышен пролет дрона, оператор говорит: "Снова летит".
С аэродрома Приморско-Ахтарска россияне регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе типа Shahed. В сети распространяются данные, что удар мог быть именно по этому объекту оккупантов, но подтверждений этому пока нет.
В ночь на 5 февраля россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" из Приморско-Ахтарска.
- В ночь на 5 июля россияне заявляли о дроновой атаке на города Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск.