Россияне заявили о дроновой атаке по Приморско-Ахтарску на юге РФ. В соцсетях распространяются видео с места происшествия.

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На записях видно задымление. Один из россиян за кадром говорит, что это не дым от выходов противовоздушной обороны.

Также на одном из видео слышен пролет дрона, оператор говорит: "Снова летит".

С аэродрома Приморско-Ахтарска россияне регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе типа Shahed. В сети распространяются данные, что удар мог быть именно по этому объекту оккупантов, но подтверждений этому пока нет.

В ночь на 5 февраля россияне в очередной раз атаковали Украину "шахедами" из Приморско-Ахтарска.