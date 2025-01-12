11 січня росіяни вдарили по інтернату у контрольованому Україною місті Суджа Курської області. У цій будівлі переховуються цивільні місцеві жителі – серед них є загибла, повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури Олексій Дмитрашківський та опублікував відео з місця події.

За його даними, загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по школі-інтернату, попри те що і влада, і Збройні сили РФ знали про місцезнаходження там мирних мешканців.

Військовий вважає: оскільки влада Росії знала про цивільних і все-таки вирішила завдати удару, то їй "дуже невигідно, щоб ці люди вижили й повідомили усьому світу ту правду, яку вони знають не з російського телебачення, а спілкуючись з українськими військовими". Йдеться про "дійсно добре людське ставлення" до них з боку Сил оборони.

"Тобто можна сказати, що російська влада чинить геноцид проти свого населення", – заявив Дмитрашківський.

Одна жінка отримала рвану рану руки – на ранок вона померла, згодом додав речник в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що приміщення інтернату дуже пошкоджене: вибиті всі вікна та двері, наразі постало питання, куди переміщати цих жителів та як дати їм опалення.

Усі, хто перебувають в інтернаті, — похилого віку, у багатьох з них інвалідності, хвороба Паркінсона, післяінсультний стан, також є одна особа з психічним розладом, пояснив військовий.

Дмитрашківський повідомив, що загалом в інтернаті перебували на цей час понад 70 місцевих жителів.

Згідно з даними речника, на всій території Курщини, яку контролює Україна, перебувають близько 2000 цивільних, за час перебування українських військових на території Суджанського району унаслідок авіаційних, артилерійських і мінометних обстрілів загинули 36 осіб, понад 100 отримали поранення, природною смертю померли 70.