11 января россияне ударили по интернату в контролируемом Украиной городе Суджа Курской области. В этом здании находятся гражданские местные жители – среди них есть погибшая, сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры Алексей Дмитрашковский и опубликовал видео с места происшествия.

По его данным, захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по школе-интернату, несмотря на то что и власть, и Вооруженные силы РФ знали о местонахождении там мирных жителей.

Военный считает: поскольку власти России знали о гражданских и все-таки решили нанести удар, то им "очень невыгодно, чтобы эти люди выжили и сообщили всему миру ту правду, которую они знают не из российского телевидения, а общаясь с украинскими военными". Речь идет о "действительно хорошем человеческом отношении" к ним со стороны Сил обороны.

"То есть можно сказать, что российские власти совершают геноцид против своего населения", – заявил Дмитрашковский.

Одна женщина получила рваную рану руки – к утру она умерла, позже уточнил спикер в эфире телемарафона.

Он отметил, что помещение интерната очень повреждено: выбиты все окна и двери, сейчас встал вопрос, куда перемещать жителей и как дать им отопление.

Все, кто находятся в интернате, пожилого возраста, у многих из них инвалидности, болезнь Паркинсона, послеинсультное состояние, также есть один человек с психическим расстройством, объяснил военный.

Дмитрашковский сообщил, что в общей сложности в интернате находятся на данный момент более 70 местных жителей.

Согласно данным спикера, на всей территории Курской области, которую контролирует Украина, находятся около 2000 гражданских, за время пребывания украинских военных на территории Суджанского района в результате авиационных, артиллерийских и минометных обстрелов погибли 36 человек, более 100 получили ранения, естественной смертью умерли 70.