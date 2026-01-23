Росія націлилась на підстанції АЕС і загрожує повним знеструмленням України

80% електрики під загрозою – як російські обстріли можуть зупинити атомну енергію України

Окупована росіянами ЗАЕС (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує позбавити українців атомної енергії, плануючи удари по підстанціях, які постачають споживачам цю енергію, що призведе до повного відключення електроенергії по країні, пише Reuters.

Зараз в Україні експлуатують три атомні електростанції загальною потужністю 7,7 ГВт. Окупована Росією Запорізька АЕС не працює. Дефіцит генерації – 10 ГВт, і лише частково компенсується імпортом. Відтак влада вводить масштабні відключення, під час яких цілі регіони залишаються без електрики на багато годин.

Атомна енергетика забезпечує до 80% електроенергії України. В країні практично не залишилося інших неушкоджених генеруючих потужностей. Оскільки більша частина виробництва теплової енергії виведена з ладу російськими атаками, ліквідація генерації з АЕС призведе до колапсу міської інфраструктури.

Зеленський заявляє, що внутрішнє виробництво та імпорт покривають зараз близько 60% попиту.

Міністр економіки Олексій Соболев заявив у Давосі, що російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, включно з ТЕЦ і ГЕС.

Атомні енергоблоки марні без потужних підстанцій, які можуть постачати вироблену електроенергію до високовольтних мереж, а потім, через менші підстанції, до споживачів.

Директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко заявив, що 10 ключових підстанцій транспортують з АЕС понад половину електроенергії, яку споживає країна. Деякі розташовані поруч з АЕС. Інші – за десятки чи навіть сотні кілометрів.

Харченко каже, що досі не було ударів по підстанціях біля АЕС, зате Росія понад 60 разів атакувала підстанції далеко від енергоблоків.

Атаки відбувалися на рідкісні потужні трансформатори, але навколо них є захист, і внаслідок ударів пошкоджено лише допоміжне обладнання. Зазвичай для ремонту таких пошкоджень та повернення підстанції до роботи потрібно кілька днів, каже Харченко.

Проте АЕС були змушені багато разів скорочувати потужність ядерних реакторів через такі атаки.

Експерти з енергетики кажуть, що наслідки ракетного удару по підстанціях, розташованих біля ядерних реакторів, непередбачувані, адже вибух, навіть якщо не пошкодить сам реактор, може пошкодити систему трубопроводів, що містять радіоактивну воду та інше ядерне обладнання.

Деякі підстанції розташовані за кількасот метрів від реакторів, і удар по них може мати непередбачувані наслідки.

Самі реактори збудовані з товстого бетону, і їх нелегко пробити дроном, хоча пожежа може пошкодити інші вразливі об'єкти електростанції. Проте вони не витримають удар балістичною ракетою.

Харченко каже, що російські ракети, спрямовані на підстанції, можуть просто влучити в реактор чи пошкодити інше ключове обладнання – передусім кілометри трубопроводів, що транспортують радіоактивну воду, турбінне обладнання чи системи керування АЕС.