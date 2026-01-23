Россия нацелилась на подстанции АЭС и угрожает полным отключением электроэнергии в Украине

80% электроэнергии под угрозой: как российские обстрелы могут остановить атомную энергетику Украины

Запорожская АЭС, оккупированная российскими войсками (Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует лишить украинцев атомной энергии, нанося удары по подстанциям, которые снабжают потребителей этой энергией, что приведет к полному отключению электроэнергии по всей стране, пишет Reuters.

В настоящее время в Украине эксплуатируются три атомные электростанции общей мощностью 7,7 ГВт. Захваченная Россией Запорожская АЭС не работает. Дефицит генерации составляет 10 ГВт и лишь частично компенсируется импортом. Поэтому власти вводят масштабные отключения, в результате которых целые регионы остаются без электричества на много часов.

Атомная энергетика обеспечивает до 80% электроэнергии Украины. В стране практически не осталось других неповрежденных генерирующих мощностей. Поскольку большая часть тепловой генерации выведена из строя в результате российских атак, ликвидация генерации на АЭС приведет к коллапсу городской инфраструктуры.

Зеленский заявляет, что внутреннее производство и импорт в настоящее время покрывают около 60% спроса.

Министр экономики Алексей Соболев заявил в Давосе, что российские обстрелы с октября 2025 года повредили 8,5 ГВт генерирующих мощностей Украины, включая тепловые и гидроэлектростанции.

Атомные энергоблоки бесполезны без мощных подстанций, способных передавать вырабатываемую электроэнергию в высоковольтные сети, а затем, через подстанции меньшего масштаба, – потребителям.

Директор Центра энергетических исследований Александр Харченко заявил, что 10 ключевых подстанций транспортируют с АЭС более половины электроэнергии, потребляемой страной. Некоторые расположены рядом с АЭС. Другие – в десятках или даже сотнях километров от них.

Харченко заявляет, что до сих пор не было ударов по подстанциям рядом с АЭС, однако Россия более 60 раз атаковала подстанции, расположенные далеко от энергоблоков.

Атаки были направлены на редкие мощные трансформаторы, но вокруг них есть защита, и в результате ударов было повреждено только вспомогательное оборудование. Обычно для ремонта таких повреждений и возвращения подстанции в рабочее состояние требуется несколько дней, говорит Харченко.

Однако из-за таких атак АЭС неоднократно были вынуждены снижать мощность ядерных реакторов.

Эксперты в области энергетики говорят, что последствия ракетного удара по подстанциям, расположенным рядом с ядерными реакторами, непредсказуемы, поскольку взрыв, даже если он не повредит сам реактор, может вывести из строя систему трубопроводов, содержащих радиоактивную воду и другое ядерное оборудование.

Некоторые подстанции расположены в нескольких сотнях метров от реакторов, и удар по ним может иметь непредсказуемые последствия.

Сами реакторы построены из толстого бетона, и их нелегко пробить дроном, хотя пожар может повредить другие уязвимые объекты электростанции. Однако они не выдержат попадания баллистической ракеты.

Харченко говорит, что российские ракеты, нацеленные на подстанции, могут просто попасть в реактор или повредить другое ключевое оборудование – прежде всего километры трубопроводов, транспортирующих радиоактивную воду, турбинное оборудование или системы управления АЭС.