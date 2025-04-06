"Від зубної нитки до діамантів". Європа готує контрмита на $28 млрд проти тарифів Трампа – Reuters

Будівля Єврокомісії (Фото:EC - Audiovisual Service)

Країни Європейського союзу найближчими днями намагатимуться виступити єдиним фронтом проти нових мит президента США Дональда Трампа. Ймовірно, вони погодять перший набір контрзаходів щодо американського імпорту на суму до $28 млрд, обмеження стосуватимуться різноманітних товарів – від зубної нитки до діамантів. Про це повідомляє агенція Reuters.

Такий крок означатиме, що ЄС приєднається до Китаю та Канади у введенні мит у відповідь проти США. Блок із 27 країн стикається з 25% митами на імпорт сталі, алюмінію та автомобілів, а також із "взаємними" 20% тарифами із середи, 9 квітня, на майже всі інші товари.

Мита Трампа охоплюють близько 70% експорту ЄС до Штатів (у 2024-му його загальна сума становила $585 млрд), ймовірно, також будуть введені мита на мідь, фармацевтичну продукцію, напівпровідники та деревину.

Єврокомісія, яка координує торговельну політику блоку, ввечері 7 квітня запропонує країнам-членам перелік товарів зі США, на які будуть накладені додаткові мита у відповідь на тарифи Трампа на сталь та алюміній.

За даними Reuters, у цей список увійдуть м'ясо, крупи, вино, деревина та одяг зі США, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір.

Одним із продуктів, який привернув більше уваги та спричинив розбіжності, є бурбон. Комісія встановила 50% мита, що спонукало Трампа пригрозити 200% контртарифом на алкогольні напої з ЄС, якщо блок піде далі.

Експортери вина Франція та Італія висловили занепокоєння. ЄС, економіка якого значною мірою залежить від вільної торгівлі, прагне бути впевненим, що матиме широку підтримку будь-якої відповіді на мита США, аби продовжувати тиснути на Трампа і врешті-решт змусити його вступити в переговори.

Раніше у понеділок в Люксембурзі відбудеться перша загальноєвропейська політична зустріч після оголошення Трампа про нові мита. Під час неї міністри торгівлі 27 країн обміняються думками щодо наслідків і найкращих способів реагування на ці тарифи.

Неназвані дипломати ЄС заявили Reuters, що головною метою зустрічі є сформувати спільне повідомлення про бажання вести переговори з Вашингтоном про скасування тарифів, а також про готовність відповісти контрзаходами, якщо це не вдасться.

Серед членів ЄС існує спектр думок про те, як слід реагувати. Франція заявила, що ЄС має працювати над пакетом заходів, який виходить далеко за межі тарифів, а президент країни Емманюель Макрон запропонував європейським компаніям призупинити інвестиції у Штати, доки "все не проясниться".

Водночас Ірландія, майже третина експорту якої йде до США, закликала до "зваженої і виваженої" відповіді, тоді як Італія, третій за величиною експортер ЄС до Америки, поставила під сумнів, чи варто блоку взагалі вживати заходів у відповідь.

"Це складний баланс. Заходи не можуть бути занадто м'якими, щоб змусити Сполучені Штати сісти за стіл переговорів, але й не повинні бути занадто жорсткими, щоб не призвести до ескалації", – розповів медіа один із європейських дипломатів.

Наразі переговори з Вашингтоном не принесли результатів. Комісар із питань торгівлі Марош Шефчович назвав "відвертою" свою двогодинну розмову з американськими колегами у п'ятницю, оскільки він сказав їм, що американські тарифи є "шкідливими, невиправданими".

Reuters, очікує, що початкові зустрічні тарифи ЄС проти Штатів будуть винесені на голосування 9 квітня й затверджені.

Європейські контрмита набуватимуть чинності у два етапи: менша частина з 15 квітня, а решта – за місяць після цього.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує провести окремі обговорення у понеділок та вівторок із керівниками сталеливарної, автомобільної та фармацевтичної галузей, аби оцінити вплив мит і визначити, що робити далі.