"От зубной нити до бриллиантов". ЕС готовит контрпошлины на $28 млрд против США – Reuters

Здание Еврокомиссии (Фото:EC - Audiovisual Service)

Страны Европейского союза в ближайшие дни постараются выступить единым фронтом против новых пошлин президента США Дональда Трампа. Вероятно, они согласуют первый набор контрмер по американскому импорту на сумму до $28 млрд, ограничения будут касаться различных товаров – от зубной нити до бриллиантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такой шаг будет означать, что ЕС присоединится к Китаю и Канаде во введении пошлин в ответ против США. Блок из 27 стран сталкивается с 25% пошлинами на импорт стали, алюминия и автомобилей, а также со "взаимными" 20% тарифами со среды, 9 апреля, на почти все другие товары.

Пошлины Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Штаты (в 2024 году его общая сумма составила $585 млрд), вероятно, также будут введены пошлины на медь, фармацевтическую продукцию, полупроводники и древесину.

Еврокомиссия, координирующая торговую политику блока, вечером 7 апреля предложит странам-членам перечень товаров из США, на которые будут наложены дополнительные пошлины в ответ на тарифы Трампа на сталь и алюминий.

По данным Reuters, в этот список войдут мясо, крупы, вино, древесина и одежда из США, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

Одним из продуктов, который привлек больше внимания и вызвал разногласия, является бурбон. Комиссия установила 50% пошлины, что побудило Трампа пригрозить 200% контртарифом на алкогольные напитки из ЕС, если блок пойдет дальше.

Экспортеры вина Франция и Италия выразили обеспокоенность. ЕС, экономика которого в значительной степени зависит от свободной торговли, стремится быть уверенным, что получит широкую поддержку любого ответа на пошлины США, чтобы продолжать оказывать давление на Трампа и в конце концов заставить его вступить в переговоры.

Ранее в понедельник в Люксембурге состоится первая общеевропейская политическая встреча после оглашения Трампа о новых пошлинах. Во время нее министры торговли 27 стран обменяются мнениями о последствиях и наилучших способах реагирования на эти тарифы.

Неназванные дипломаты ЕС заявили, что главной целью встречи является сформировать совместное сообщение о желании вести переговоры с Вашингтоном об отмене тарифов, а также о готовности ответить контрмерами, если это не удастся.

Среди членов ЕС существует спектр мнений о том, как следует реагировать. Франция заявила, что ЕС должен работать над выходящим далеко за пределы тарифов пакетом мер, а президент страны Эмманюэль Макрон предложил европейским компаниям приостановить инвестиции в Штаты, пока "все не прояснится".

В то же время Ирландия, почти треть экспорта которой идет в США, призвала к "взвешенному" ответу, тогда как Италия, третий по величине экспортер ЕС в Америку, поставила под сомнение, стоит ли блоку вообще принимать ответные меры.

"Это сложный баланс. Меры не могут быть слишком мягкими, чтобы заставить Соединенные Штаты сесть за стол переговоров, но и не должны быть слишком жесткими, чтобы не привести к эскалации", – рассказал один из европейских дипломатов.

Пока переговоры с Вашингтоном не принесли результатов. Комиссар по торговле Марош Шефчович назвал "откровенным" свой двухчасовой разговор с американскими коллегами в пятницу, поскольку он сказал им, что американские тарифы являются "вредными, неоправданными".

Reuters ожидает, что первоначальные встречные тарифы ЕС против Штатов будут вынесены на голосование 9 апреля и утверждены.

Европейские контрпошлины вступят в силу в два этапа: меньшая часть с 15 апреля, а остальные – через месяц после этого.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует провести отдельные обсуждения в понедельник и вторник с руководителями сталелитейной, автомобильной и фармацевтической отраслей, чтобы оценить влияние пошлин и определить, что делать дальше.