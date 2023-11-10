RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мешканець Сумщини провів 120 одиниць техніки для штурму Києва. Йому дали 15 років: фото

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 15:07
Мешканець Сумщини провів 120 одиниць техніки для штурму Києва. Йому дали 15 років: фото - Фото
Російські окупанти (Фото: ЕРА)

Мешканця Сумщини, який провів у напрямку Києва величезну колону російської техніки на початку великої війни, засудили на 15 років. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Він був місцевим та обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, і створив усі передумови для успішного проходження техніки Російської Федерації до Київської області. Загалом засуджений встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офис Генерального прокурора

Додається, що він продовжив співпрацювати із військовим ЗС РФ і після звільнення Сумщини, зокрема – збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою месенджера він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

Під час обшуку вдома у підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку й мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу.

На вирок суду фігурант чекав за ґратами. Чоловіка визнали винним у вчиненні державної зради та зберіганні бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Консул України допомагала нелегалам із "терористично ризикових" країн переїхати до ЄС — СБУ

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасумщинаколаборант
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 