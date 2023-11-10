Мешканець Сумщини провів 120 одиниць техніки для штурму Києва. Йому дали 15 років: фото

Мешканця Сумщини, який провів у напрямку Києва величезну колону російської техніки на початку великої війни, засудили на 15 років. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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"Він був місцевим та обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, і створив усі передумови для успішного проходження техніки Російської Федерації до Київської області. Загалом засуджений встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки", – йдеться у повідомленні.

Додається, що він продовжив співпрацювати із військовим ЗС РФ і після звільнення Сумщини, зокрема – збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою месенджера він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

Під час обшуку вдома у підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку й мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу.

На вирок суду фігурант чекав за ґратами. Чоловіка визнали винним у вчиненні державної зради та зберіганні бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На початку жовтня 2023 року в Миколаївській області взяли членів агентури РФ, яку створив прокремлівський блогер Лебедєв.

24 жовтня у Донецькій області контррозвідка взяла чоловіка та жінку, яких СБУ називає агентами РФ. Вони, стверджує слідство, зливали окупантам локації українських блокпостів, укріплень біля передової, намагалися виявити вогневі позиції артилерії й маршрути руху бронетехніки Сил оборони, серед іншого й танків Abrams.

10 листопада СБУ затримала в Одеській області коригувальницю, яка наводила російські ракети та безпілотники на "зерновий коридор" і військові об'єкти.

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