Мешканець Сумщини провів 120 одиниць техніки для штурму Києва. Йому дали 15 років: фото
Мешканця Сумщини, який провів у напрямку Києва величезну колону російської техніки на початку великої війни, засудили на 15 років. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"Він був місцевим та обізнаним про всі можливі дороги, що ведуть в обхід основних, і створив усі передумови для успішного проходження техніки Російської Федерації до Київської області. Загалом засуджений встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки", – йдеться у повідомленні.
Додається, що він продовжив співпрацювати із військовим ЗС РФ і після звільнення Сумщини, зокрема – збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою месенджера він передавав своєму куратору координати військових об’єктів.
Під час обшуку вдома у підозрюваного правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку й мобільні телефони із доказами співпраці з російським куратором, а також 202 патрони, які він зберігав без належного дозволу.
На вирок суду фігурант чекав за ґратами. Чоловіка визнали винним у вчиненні державної зради та зберіганні бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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