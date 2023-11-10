Житель Сумской области провел 120 единиц техники для штурма Киева. Ему дали 15 лет: фото

Жителя Сумской области, который провел в направлении Киева огромную колонну российской техники в начале большой войны, осудили на 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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"Он был местным и осведомленным о всех возможных дорогах, ведущих в обход основных, и создал все предпосылки для успешного прохождения техники Российской Федерации в Киевскую область. Всего осужденный успел провести более 120 единиц вражеской техники", – говорится в сообщении.

Добавляется, что он продолжил сотрудничать с военным ВС РФ и после освобождения Сумской области, в частности, собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью мессенджера он передавал своему куратору координаты военных объектов.

Во время обыска дома у подозреваемого правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским куратором, а также 202 патрона, которые он хранил без должного разрешения.

Приговор суда фигурант ждал за решеткой. Мужчину признали виновным в совершении государственной измены и хранении боевых припасов (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В начале октября 2023 года в Николаевской области приняли членов агентуры РФ, которую создал прокремлевский блогер Лебедев.

24 октября в Донецкой области контрразведка взяла мужчину и женщину, которых СБУ называет агентами РФ. Они, утверждает следствие, сливали оккупантам локации украинских блокпостов, укреплений у передовой, пытались выявить огневые позиции артиллерии и маршруты бронетехники Сил обороны, в том числе танков Abrams.

10 ноября СБУ задержала в Одесской области корректировщицу, которая наводила российские ракеты и беспилотники на "зерновой коридор" и военные объекты.

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