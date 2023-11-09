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Консул України допомагала нелегалам із "терористично ризикових" країн переїхати до ЄС — СБУ

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09.11.2023, 10:14
Консул України допомагала нелегалам із
Затримана консул України (Фото: СБУ)

Служба безпеки України, як вона стверджує, викрила українського консула, яка нібито допомагала нелегалам із "терористично ризикових" країн переїхати до Європи. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За словами правоохоронців, було заблоковано канал нелегальної міграції до Європейського Союзу із країн підвищеного терористичного ризику — консул України в одній із країн Центральної Азії організувала міжнародний "трафік".

На своїй посаді вона за гроші пропонувала громадянам із деяких південноазіатських країн незаконно виїхати до ЄС транзитом через територію України.

Для цього консул оформляла своїм клієнтам візи для в'їзду в Україну під виглядом студентів українських ВНЗ — це коштувало $3000. Дипломат залучила до схеми двох іноземців, які підшукували клієнтів, домовлялися з ними та передавали їй гроші.

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Наголошується, що послугами зловмисників скористалися до 900 вихідців із країн терористичного ризику. Прибуток підозрювана витрачала на купівлю елітної нерухомості у Києві та Одесі.

Розслідування встановило, що консул склала присягу державного службовця у 1995 році після закінчення інституту в Москві, працювала в різних держустановах та приватних компаніях, а з 2007 року — в органах Міністерства закордонних справ.

Під час обшуку в її київській квартирі було виявлено техніку з доказами злочинних дій. Їй пред'явлено підозру за статтею про незаконне переправлення людей через державний кордон, вирішується питання запобіжного заходу та арешту майна, фігурантці загрожує до дев'яти років в'язниці з конфіскацією.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що підозрювану вже відкликали із закордонного відрядження.

"З метою запобігання подальшим зловживанням у МЗС негайно посилено контроль за видачею українських віз у всіх дипломатичних установах", — заявили дипломати.

Дмитро Гриниченко
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