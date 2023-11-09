Консул Украины помогала нелегалам из "террористически рисковых" стран переехать в ЕС — СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла украинского консула, которая помогала нелегалам из "террористически рисковых" стран переехать в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По словам правоохранителей, СБУ заблокировала канал нелегальной миграции в Европейский Союз из стран повышенного террористического риска — консул Украины в одной из стран Центральной Азии организовала международный "трафик".

На своей должности она за деньги предлагала гражданам из некоторых южноазиатских стран незаконно выехать в ЕС транзитом через территорию Украины.

Для этого консул оформляла своим клиентам визы для въезда в Украину под видом студентов украинских ВУЗов — стоило это $3000. Дипломат привлекла к схеме двух иностранцев, которые подыскивали клиентов, договаривались с ними и передавали ей деньги.



Отмечается, что услугами злоумышленников воспользовались до 900 выходцев из стран террористического риска. Прибыль подозреваемая тратила на покупку элитной недвижимости в Киеве и Одессе.



Расследование установило, что консул приняла присягу государственного служащего в 1995 году после окончания института в Москве, работала в разных госучреждениях и частных компаниях, а с 2007 года — в органах Министерства иностранных дел.



При обыске в ее киевской квартире была обнаружена техника с доказательствами преступных действий. Ей предъявлено подозрение по статье о незаконной переправке людей через государственную границу, решается вопрос меры пресечения и ареста имущества, фигурантке грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией.



В Министерстве иностранных дел заявили, что подозреваемую уже отозвали из заграничной командировки.

"С целью предотвращения дальнейших злоупотреблений в МИД немедленно усилен контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях", — заявили дипломаты.

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