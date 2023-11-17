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Поліція Києва прийшла з обшуком у фонд, який займався збиранням грошей біля метро – фото

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17.11.2023, 22:33
Поліція Києва прийшла з обшуком у фонд, який займався збиранням грошей біля метро – фото - Фото
Фото - Facebook Поліція Києва

Поліція Києва повідомила, що проводить обшуки в офісі благодійного фонду, співробітники якого збирають гроші біля столичного метро.

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Раніше сьогодні повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві після того, як увечері 16 листопада ветеран опублікував відео конфлікту з вуличними "волонтерами", які збирали гроші нібито на потреби ЗСУ.

Правоохоронці повідомили, що кваліфікували подію як шахрайство. З місця конфлікту до територіального управління поліції було доставлено п'ятеро представників фонду.

17 листопада співробітники поліції під час обшуків в офісі благодійного центру та за місцем проживання керівника фонду вилучили документацію та гроші.

Йде перевірка того, як проводився збір грошей і чи перерахувалися вони на потреби ЗСУ.

Фото – Facebook Поліція Києва

Фото – Facebook Поліція Києва

На "волонтерів" цього фонду не вперше звертають увагу небайдужі громадяни. У червні 2023 року до поліції щодо їхньої діяльності звернувся директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Ігор Котелянець. За його словами, він почув від правоохоронців, що "їх вже перевіряли і волонтери мають усі ліцензії".

  • 11 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації, яка постачала військову форму ЗСУ на суму понад 35 млн грн. Його звинувачують у тому, що форма виявилася неякісною та непридатною до використання.
  • 18 серпня СБУ викрила корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії артилерійських мін для військових.
  • 13 листопада повідомлялося, що з початку осені нових кримінальних проваджень про шахрайство поменшало на 17%.

Читайте також: Без шахрайства. Як перевіряти збори для військових та їх авторів

Сергій Бережний
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