Поліція Києва прийшла з обшуком у фонд, який займався збиранням грошей біля метро – фото
Поліція Києва повідомила, що проводить обшуки в офісі благодійного фонду, співробітники якого збирають гроші біля столичного метро.
Раніше сьогодні повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві після того, як увечері 16 листопада ветеран опублікував відео конфлікту з вуличними "волонтерами", які збирали гроші нібито на потреби ЗСУ.
Правоохоронці повідомили, що кваліфікували подію як шахрайство. З місця конфлікту до територіального управління поліції було доставлено п'ятеро представників фонду.
17 листопада співробітники поліції під час обшуків в офісі благодійного центру та за місцем проживання керівника фонду вилучили документацію та гроші.
Йде перевірка того, як проводився збір грошей і чи перерахувалися вони на потреби ЗСУ.
На "волонтерів" цього фонду не вперше звертають увагу небайдужі громадяни. У червні 2023 року до поліції щодо їхньої діяльності звернувся директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Ігор Котелянець. За його словами, він почув від правоохоронців, що "їх вже перевіряли і волонтери мають усі ліцензії".
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