Поліція Києва прийшла з обшуком у фонд, який займався збиранням грошей біля метро – фото

Поліція Києва повідомила, що проводить обшуки в офісі благодійного фонду, співробітники якого збирають гроші біля столичного метро.

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Раніше сьогодні повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у шахрайстві після того, як увечері 16 листопада ветеран опублікував відео конфлікту з вуличними "волонтерами", які збирали гроші нібито на потреби ЗСУ.

Правоохоронці повідомили, що кваліфікували подію як шахрайство. З місця конфлікту до територіального управління поліції було доставлено п'ятеро представників фонду.

17 листопада співробітники поліції під час обшуків в офісі благодійного центру та за місцем проживання керівника фонду вилучили документацію та гроші.

Йде перевірка того, як проводився збір грошей і чи перерахувалися вони на потреби ЗСУ.

На "волонтерів" цього фонду не вперше звертають увагу небайдужі громадяни. У червні 2023 року до поліції щодо їхньої діяльності звернувся директор департаменту сталого розвитку та внутрішніх комунікацій Укрзалізниці Ігор Котелянець. За його словами, він почув від правоохоронців, що "їх вже перевіряли і волонтери мають усі ліцензії".

11 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру директору підрядної організації, яка постачала військову форму ЗСУ на суму понад 35 млн грн. Його звинувачують у тому, що форма виявилася неякісною та непридатною до використання.

18 серпня СБУ викрила корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії артилерійських мін для військових.

13 листопада повідомлялося, що з початку осені нових кримінальних проваджень про шахрайство поменшало на 17%.

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