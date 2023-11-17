Полиция Киева пришла с обыском в фонд, который занимался сбором денег возле метро – фото

Полиция Киева сообщила, что проводит обыски в офисе благотворительного фонда, сотрудники которого собирают деньги возле столичного метро.

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Ранее сегодня сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по подозрению в мошенничестве после того, как вечером 16 ноября ветеран опубликовал видео конфликта с уличными "волонтерами", собиравшими деньги якобы на нужды ВСУ.

Правоохранители сообщили, что квалифицировали событие как мошенничество. С места конфликта в территориальное управление полиции были доставлены пятеро представителей фонда.

17 ноября сотрудники полиции при проведении обысков в офисе благотворительного центра и по месту жительства руководителя фонда изъяли документацию и деньги.

Идет проверка того, как проводился сбор денег и перечислись ли они на нужды ВСУ.

На "волонтеров" этого фонда не в первый раз обращают внимание неравнодушные граждане. В июне 2023 года в полицию насчет их деятельности обратился директор департамента устойчивого развития и внутренних коммуникаций Укрзалізниці Игорь Котелянец. По его словам, он услышал от правоохранителей, что "их уже проверяли и у волонтеров есть все лицензии".

11 августа 2023 года правоохранители сообщили о подозрении директору подрядной организации, которая поставляла военную форму ВСУ на сумму более 35 млн грн. Его обвиняют в том, что форма оказалась некачественной и непригодной к использованию.

18 августа СБУ разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии артиллерийских мин для военных.

13 ноября сообщалось, что с начала осени новых уголовных производств о мошенничестве стало меньше на 17%.

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