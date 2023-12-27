В аеропорту Кишинева митники виявили у пасажира 15 кг наркотиків – відео

У пасажира, що прилетів з Амстердама, виявили в багажі коробки з сировиною для виробництва таблеток екстазі

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В аеропорту Кишинева митна служба зірвала спробу ввезти до Молдови 15,6 кг наркотичної сировини для екстазі. Про це повідомляє NewsMaker.md.

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Як заявила митна служба, 32-річний громадянин Ізраїлю, який 27 грудня прилетів до Кишинева з Амстердама, на контролі заявив, що він не має предметів, які потрібно декларувати. Під час перевірки його багажу було виявлено три коробки нібито "кормів для тварин".

Митники стверджують, що замість "кормів" виявили 15,6 кг наркотичної сировини, з якої можна було б виготовити пігулки екстазі на загальну суму понад 2,25 млн євро.

Підозрюваного затримано, він перебуває під попереднім арештом на 30 діб.

Того самого дня поліція Кишинева провела обшуки за п'ятьма адресами у людей, які могли бути пов'язані з кур'єром і з виробництвом наркотиків.

30 червня 2023 року в аеропорту Кишинева один із пасажирів вчинив стрілянину, людей евакуювали.

Пізніше з'ясувалося, що стрільцем був громадянин Таджикистану, якого не пустили до Молдови. Він відібрав у прикордонника пістолет, відкрив вогонь та вбив співробітника прикордонної поліції та співробітника служби безпеки аеропорту. Сам стрілець був поранений і згодом помер у лікарні.

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