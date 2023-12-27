В аэропорту Кишинева таможенники обнаружили у пассажира 15 кг наркотиков – видео

У прилетевшего из Амстердама пассажира обнаружили в багаже коробки с сырьем для производства таблеток экстази

Фото - скриншот из видео

В аэропорту Кишинева таможенная служба сорвали попытку ввезти в Молдову 15,6 кг наркотического сырья для экстази. Об этом сообщает NewsMaker.md.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как заявила таможенная служба, 32-летний гражданин Израиля, который 27 декабря прилетел в Кишинев из Амстердама, на контроле заявил, что у него нет предметов, которые нужно декларировать. При проверке его багажа были обнаружены три коробки якобы "корма для животных".

Таможенники утверждают, что вместо "кормов" обнаружили 15,6 кг наркотического сырья, из которого можно было бы изготовить таблетки экстази на общую сумму более 2,25 млн евро.

Подозреваемый задержан, он находится под предварительным арестом на 30 суток.

В тот же день полиция Кишинева провела обыски по пяти адресам у людей, которые могли быть связаны с курьером и с производством наркотиков.

30 июня 2023 года в аэропорту Кишинева один из пассажиров устроил стрельбу, людей эвакуировали.

Позднее выяснилось, что стрелком был гражданин Таджикистана, которого не пустили в Молдову. Он отобрал у пограничника пистолет, открыл огонь и убил сотрудника пограничной полиции и сотрудника службы безопасности аэропорта. Сам стрелок был ранен и впоследствии скончался в больнице.

Смотрите также: 500 таблеток экстази. ГПСУ: В Одессе задержан фитнес-тренер, продававший наркотики – видео