Топпосадовець КМДА Яструбенко підозрюється у фейковій інвалідності – джерело

Фото: СБУ

Служба безпеки України і Національна поліція заявили про викриття одного з топпосадовців Київської міської державної адміністрації, який зробив собі фейкову інвалідність. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.

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Він підозрюється у безпідставному оформленні собі другої групи інвалідності.

Ця довідка дозволила йому отримати "бронь" від призову, а також регулярні соцвиплати від держави. Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 000 грн у вигляді компенсації за "часткову втрату дієздатності".

За даними слідства, у 2022 році посадовець звернувся до столичного медзакладу для проходження обстеження, необхідного для отримання групи інвалідності. Однак лікар-кардіолог не виявив у нього проблем зі здоров’ям.

У прокуратурі стверджують, що підозрюваний, розуміючи, що без відповідного діагнозу отримати інвалідність неможливо, підробив офіційний бланк медзакладу, використавши справжні реквізити, і вніс туди потрібні йому дані про серцеві захворювання.

За рік він знову пройшов аналогічне обстеження, і коли отримав невигідний для себе висновок, знову сфальсифікував документ, дописавши потрібні медичні показники, стверджують правоохоронці.

За даними ОГП, фальшиві довідки посадовець подав до спеціалізованої кардіологічної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), після чого йому було присвоєно ІІ групу інвалідності до липня 2025 року.

З 1 січня в Україні розпочалась реформа медико-соціальних експертних комісій, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року.

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