Топ-чиновника КГГА Ястребенко подозревают в фейковой инвалидности – источник

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о разоблачении одного из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации, сделавшего себе фейковую инвалидность. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.

Он подозревается в безосновательном оформлении второй группы инвалидности.

Эта справка позволила ему получить бронь от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства. В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 000 грн в виде компенсации за "частичную потерю дееспособности".

По данным следствия, в 2022 году чиновник обратился в столичное медучреждение для прохождения обследования, необходимого для получения группы инвалидности. Однако врач-кардиолог не обнаружил у него проблем со здоровьем.

В прокуратуре утверждают, что подозреваемый, понимая, что без соответствующего диагноза получить инвалидность невозможно, подделал официальный бланк медучреждения, использовав настоящие реквизиты, и внес туда нужные ему данные о сердечных заболеваниях.

Через год он снова прошел аналогичное обследование, и когда получил невыгодный для себя вывод, снова сфальсифицировал документ, дописав нужные медицинские показатели, утверждают правоохранители.

По данным ОГП, фальшивые справки чиновник подал в специализированную кардиологическую медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), после чего ему была присвоена ІІ группа инвалидности до июля 2025 года.

С 1 января в Украине началась реформа медико-социальных экспертных комиссий, которая будет продолжаться и будет совершенствоваться в течение 2025 года.

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