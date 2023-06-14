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У Києві пропонують поставити фонтан-пам’ятник на честь єгипетської "акули-борця з росіянами"

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 19:56
У Києві пропонують поставити фонтан-пам’ятник на честь єгипетської
Спіймана в Єгипті акула, що з'їла росіянина (скриншот)

У Києві пропонують поставити фонтан-пам’ятник на честь акули, що з’їла росіянина в Єгипті. Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міської адміністрації.

Автор петиції Мирослав Латик пропонує створити пам’ятник-фонтан у вигляді акули на одній з площ історичного центру столиці чи на набережній.

"Тема пам’ятного знаку – увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", – пояснив автор пропозиції.

Петицію було розміщено на сайті КМДА 12 червня, за дві доби вона набрала понад 1000 підписів. Для розгляду петиції необхідно 6000 підписів.

  • 8 червня 2023 року з'явилось відео нападу акули у місті Хургада на 23-річного росіянина Володимира Попова з Архангельська. Унаслідок атаки чоловік загинув.
  • Вчора стало відомо, що у місті Хургада виставлять у музеї тіло акули, котра вбила росіянина під час купання у морі.
Оксана Житнюк
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