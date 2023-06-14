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В Киеве предлагают поставить фонтан-памятник в честь египетской "акулы-борца с россиянами"

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 19:56
В Киеве предлагают поставить фонтан-памятник в честь египетской
Пойманная в Египте акула, которая съела акула (скриншот)

В Киеве предлагают поставить фонтан-памятник в честь съевшей россиянина акулы в Египте. Ответная петиция появилась на сайте Киевской городской администрации.

Автор петиции Мирослав Латик предлагает создать памятник-фонтан в виде акулы на одной из площадей исторического центра столицы или на набережной.

"Тема памятного знака – увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", – объяснил автор предложения.

Петиция была размещена на сайте КГГА 12 июня, за двое суток она набрала более 1000 подписей. Для рассмотрения петиции нужно 6000 подписей.

  • 8 июня 2023 появилось видео нападения акулы в городе Хургада на 23-летнего россиянина Владимира Попова из Архангельска. В результате атаки мужчина погиб.
  • Вчера стало известно, что в городе Хургада выставят в музее тело акулы, убившей россиянина во время купания в море.
Оксана Житнюк
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