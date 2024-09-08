Вибух у Голосіївському районі Києва стався не через газ

Попередня інформація про вибух газу не підтвердилась

Фото: ДСНС Києва

Вибух у Голосіївському районі столиці не повʼязаний з роботою систем газопостачання, адже будівля не була газифікована. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована.

Екстрені служби продовжують працювати на місці події, причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.