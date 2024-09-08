Вибух у Голосіївському районі Києва стався не через газ
Вибух у Голосіївському районі столиці не повʼязаний з роботою систем газопостачання, адже будівля не була газифікована. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
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До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована.
Екстрені служби продовжують працювати на місці події, причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.
- Вибух стався 8 вересня на території автотранспортного підприємства: частково зруйновано двоповерхову будівлю.
- Відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди.